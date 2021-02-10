凝心聚力谋合作，继往开来再出发

——国务委员兼外交部长王毅谈习近平主席主持中国－中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话

新华社北京2月9日电 2月9日晚，中国－中东欧国家领导人峰会结束后，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍峰会情况和成果。

王毅表示，中国－中东欧国家领导人峰会今天成功举行。习近平主席主持峰会并发表主旨讲话，同与会的中东欧各国领导人以视频方式共商中国－中东欧国家合作发展大计，为新形势下的中国－中东欧国家合作凝聚了新共识、提供了新动力。

王毅说，此次峰会是我国今年首场主场外交，是中国－中东欧国家合作机制建立以来举行的最高级别领导人会晤，也是在全球共同抗击新冠肺炎疫情背景下举行的重要国际多边活动，引起各方瞩目。

这是一次共商中国－中东欧国家合作未来的峰会。中国－中东欧国家合作机制是以传统友谊为底色、以共谋发展为目标，协商一致，共同创立的跨区域务实合作平台。九年来，中国－中东欧国家合作机制建设日趋完善，合作理念日益成熟，发展战略对接更加深入。各国在机制框架下紧密互动，用丰硕的成果证明，中国－中东欧国家合作同双边关系相互促进，聚焦民生，服务发展，符合18国的共同和长远利益。随着合作不断深入，我们也应适时总结经验，规划下阶段合作蓝图，回应各国民众对合作的更高期待。此次峰会召开恰逢其时。习近平主席在峰会讲话中指出，中方愿同中东欧国家顺应时代大势，坚守初心、砥砺前行，实现更高水平的共同发展和互利共赢。各方对此予以积极呼应。峰会期间，习近平主席同各国领导人就进一步挖掘中国同中东欧国家合作潜力、提升合作水平、共同应对挑战、分享发展机遇深入交换意见，对合作发展方向作出战略引领，为合作提质升级规划路径，共同掀开合作新篇章。

这是一次凝聚国际抗疫合作共识的峰会。面对突如其来的疫情，中国同中东欧国家守望相助、同舟共济。双方在中国－中东欧国家合作框架下积极开展抗疫合作，就疫情防治、复工复产等分享经验，在抗疫物资等方面彼此支持，中欧班列运力逆势增长逾50%，成为抗疫物资运输“生命线”。当前，疫情仍在全球蔓延，不管是防控疫情还是促进疫后经济复苏，各国仍面临严峻挑战。习近平主席强调，中国同中东欧国家要团结协作、合力应对，为全球团结抗疫作出表率，倡议双方加强疫情防控、医疗卫生、疫苗合作。与会各方感谢中方提供的抗疫援助。许多国家表示，中方的积极表态展现了大国担当，增添了各国携手战胜疫情的信心，愿同中方在疫苗和研发药物，促进复工复产等方面进一步深化合作，助力经济复苏和发展。

这是一次为中欧合作注入正能量的峰会。中国－中东欧国家合作是中欧关系的重要组成部分。2020年，中欧关系以双方建交45周年为契机取得重要突破和丰硕成果，双方签署地理标志协定，如期完成投资协定谈判，建立绿色、数字对话机制。此次峰会是中欧一系列重大合作进展的后续，许多具体成果将在合作机制中得到落实。习近平主席指出，中欧关系在疫情中逆势前行，我们愿同中东欧国家一道，推动中欧务实合作成果在中东欧尽早落地。中东欧国家领导人表示，峰会的成功举行为中欧关系在新的一年开了个好头，中国－中东欧国家合作已成为中欧关系新的增长点，也发挥着亚欧桥梁的作用，各方愿通过落实峰会达成的共识，进一步丰富中欧全面战略伙伴关系内涵，推动中欧合作不断迈上新台阶。

这是一次践行和促进多边主义的峰会。疫情加速百年变局演变，给人类带来多重危机。面对危机，多数国家坚持团结协作、共同应对挑战。中国－中东欧国家合作就是具有重要影响力的跨区域国际合作平台。习近平主席明确指出，中国和中东欧国家要继续维护和践行多边主义，坚定不移构建开放型经济体制，推动世界经济早日走出危机阴影。各方领导人纷纷表明了坚持多边主义，支持自由贸易的明确态度。

王毅说，峰会期间，中国同中东欧各国领导人全面回顾中国－中东欧国家合作发展历程，深入总结发展经验，共同展望发展前景，达成了广泛重要共识。我认为可以概述为四个方面。

第一，共同的信念。习近平主席指出，合作共赢、共谋发展是中国－中东欧国家合作机制建立的初心。同九年前相比，世界发生了巨大变化，中国－中东欧国家合作发展面临的任务和挑战更加复杂。但难能可贵的是，中国和中东欧国家坚持友好合作的外交理念，坚守团结进步的正确方向，共同努力推动会议取得了成功。与会各方领导人都认为，新形势下，中国同中东欧国家的共同利益和需求不断扩大，持续推进中国－中东欧国家合作，是符合双方长远利益的必然选择。我相信，只要双方不忘初心、着眼长远，中国－中东欧国家合作就能步伐稳健、阔步向前。

第二，合作的原则。习近平主席精辟总结了共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取的中国－中东欧国家合作原则。这一原则顺应和平与发展的时代潮流，契合共商共建共享的“一带一路”精神，是多边主义在中国－中东欧国家合作中的成功实践。与会各方领导人认为，互利共赢是双方合作取得成功的关键，应在未来继续坚持和弘扬，并为推动跨区域合作、促进地区发展发挥更大的作用。

第三，成果的清单。峰会发表了成果清单，汇集2019年杜布罗夫尼克会晤以来各方签署的共计88项政府间协议和商业合作文件，涉及检验检疫、教育、科技、交通和能源基础设施、金融、投资、电子商务、旅游、文化、体育、环保等各个领域。习近平主席还在峰会期间宣布了经贸、农业、大项目、人文交流等领域的一系列重要合作倡议和举措。这些成果充分体现了中国－中东欧国家合作的务实属性和广阔前景，也表明了中方对深化中国－中东欧国家合作的高度重视和真挚愿望。

第四，发展的蓝图。峰会期间，在习近平主席推动下，各国领导人集思广益、建言献策，结合合作特点和需求、国际形势和当前中欧关系，共同确定了团结抗疫、务实合作、互联互通、绿色创新四大合作重点，通过了《2021年中国－中东欧国家合作北京活动计划》，为下阶段合作明确了方向、规划了路径。国际社会高度关注中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。习近平主席向与会各方阐释了新发展格局的内涵和给世界带来的机遇，强调构建新发展格局将为中国－中东欧国家合作开辟更广阔的空间。

王毅表示，中国－中东欧国家合作参与国虽然所处地域、历史文化、发展道路和阶段不尽相同，但都能在其中各展所长，合作共赢。我们相信，以此次峰会为新的起点，在各方共同努力下，中国－中东欧国家合作必将迎来更加美好的明天。

(责编：郝江震、闫嘉琪)