综合消息：引领更高水平的共同发展和互利共赢

——中东欧多国人士高度评价习近平主席在中国-中东欧国家领导人峰会上的主旨讲话

新华社北京2月9日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。中东欧多国人士认为，在当前疫情持续蔓延、世界经济深陷衰退背景下，习近平主席倡议并主持此次峰会意义重大。习近平主席的讲话为中国-中东欧国家实现更高水平的共同发展和互利共赢指明方向，为携手推动构建人类命运共同体注入动力。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，正如习近平主席所指出的，“17+1大于18”，中东欧国家和中国的合作为双方带来实实在在的利益，增进人民福祉。此次中国-中东欧国家领导人峰会可谓恰逢其时，将为中东欧国家和中国在后疫情时代合作指明方向，开辟更广阔合作空间。

希腊欧洲研究国际中心欧洲-中国项目负责人乔治·措戈普洛斯说，中东欧国家-中国合作是欧中关系的重要组成部分。此次中国-中东欧国家领导人峰会意义重大。在新冠疫情持续蔓延背景下，加强合作是与会国家的共同期待，各方在公共卫生和数字等领域的合作具有广阔前景。

斯洛伐克新话语俱乐部成员莫拉夫奇克对习近平主席在讲话中强调的“我们坚持相互尊重，合作不附带政治条件，坚持大小国家一律平等，共商共建共享”印象深刻。他说，习近平主席的讲话展现了中国负责任大国的担当。中国在合作中展现出友好、平等、互利的态度，有助于今后中东欧国家与中国加深互信，在更多层面开展合作。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，中东欧国家和中国贸易快速增长，“一带一路”项目在中东欧国家落地开花，有效带动了欧中各领域务实合作。相信中东欧各国将与中国一道，进一步维护多边主义，推动自由贸易，深化欧中互利合作，建设开放型世界经济。中东欧国家和中国携手抗疫，相互提供抗疫物资，积极合作复工复产，共同致力于推动欧中和世界经济复苏。中国承诺将中国疫苗作为全球公共产品，践行人类命运共同体理念，为全球公共卫生事业作出贡献。中东欧国家-中国合作将成为推动构建人类命运共同体的多边合作典范。

克罗地亚首都萨格勒布市市长米兰·班迪奇认为，中东欧国家和中国之间贸易不断增长，所有欧盟国家都需要与中国合作。欧中双方应继续在科学研究领域深化合作，确保及时、大量生产新冠疫苗。此外，对欧洲来说，中国在可持续发展领域的经验是宝贵的。

塞尔维亚贝尔格莱德大学分子遗传和生物工程研究所所长贝戈维奇表示，通过中东欧国家-中国合作以及“一带一路”倡议等，建立起共同抵御疫情的墙，这是赢得抗击新冠疫情战役的有效途径。中东欧国家-中国合作能团结更多国家共同抗击疫情，从区域合作逐步在全球范围内寻求共同解决方案，是战胜疫情所必需的。

拉脱维亚《今日报》主编安德烈·什维多夫非常赞同习近平主席讲话中强调的“坚持大小国家一律平等”。他说，所有参与中东欧国家-中国合作的国家，无论大小，都是平等的合作伙伴。对于人口少、国土面积小的拉脱维亚以及其他一些中东欧国家来说，在合作中感受到平等，通过协商解决问题非常重要。

立陶宛交通部前副部长什留帕斯对习近平主席在讲话中强调的在开放包容中共同发展深表赞同。他认为，中东欧国家和中国将发展更好和更密切的经济关系，实现互利共赢。

塞浦路斯欧洲大学校长古里亚莫斯说，中东欧国家-中国合作将会产生更多成果，达到更高水平。双方在数字经济、医疗、金融、电子商务、文化、教育等领域合作也将推动欧中全面战略伙伴关系不断向前发展。（参与记者：郭群、李德萍、高磊、郭明芳、张修智、袁亮、于帅帅、蒋雪、张章、彭立军、石中玉、张保平）

(责编：郝江震、白宇)