新华社北京2月9日电

中国－中东欧国家领导人峰会成果清单

（共88项）

政府间合作文件（共35项）

一、《中国－匈牙利共建“一带一路”优先合作项目清单》

二、《中华人民共和国商务部与阿尔巴尼亚共和国财政经济部关于建立投资合作工作组的谅解备忘录》

三、《中华人民共和国商务部与捷克共和国工业和贸易部关于建立贸易促进合作工作组的谅解备忘录》

四、《中华人民共和国商务部与匈牙利外交与对外经济部关于推动双边投资合作高质量发展的谅解备忘录》

五、《中华人民共和国商务部与塞尔维亚共和国财政部关于建立投资合作工作组的谅解备忘录》

六、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府关于中华人民共和国海关总署企业信用管理制度与塞尔维亚共和国财政部海关署“经认证的经营者”制度互认的协定》

七、《中华人民共和国教育部与保加利亚共和国教育与科学部2020-2023年教育合作协议》

八、《中华人民共和国教育部与克罗地亚共和国科学与教育部关于相互承认高等教育学历学位的谅解备忘录》

九、《中华人民共和国教育部与匈牙利外交与对外经济部关于匈牙利政府奖学金项目2020-2022年教育合作谅解备忘录》

十、《中华人民共和国教育部与罗马尼亚教育和研究部关于相互承认高等教育学历学位的协议》

十一、《中华人民共和国政府与斯洛伐克共和国政府关于相互承认高等教育学历学位的协议》

十二、《中国武术协会与拉脱维亚运动武术联合会、立陶宛武术联合会、爱沙尼亚武术功夫联合会合作开展武术推广普及工作的谅解备忘录》

十三、《中国奥林匹克委员会与罗马尼亚奥林匹克与体育委员会合作谅解备忘录》

十四、《中华人民共和国国家体育总局与塞尔维亚共和国青年和体育部体育领域合作谅解备忘录》

十五、《中华人民共和国科学技术部与北马其顿共和国教育与科学部关于联合资助研发合作项目的谅解备忘录》

十六、《中华人民共和国国家卫生健康委员会和波斯尼亚和黑塞哥维那民政部卫生和医学科学领域合作谅解备忘录》

十七、《中华人民共和国海关总署和阿尔巴尼亚共和国农业和农村发展部关于输华蜂蜜的检验检疫和卫生要求议定书》

十八、《中华人民共和国海关总署与阿尔巴尼亚共和国农业和农村发展部关于阿尔巴尼亚共和国输华乳品检验检疫要求议定书》

十九、《中华人民共和国海关总署与保加利亚共和国农业、食品和林业部关于保加利亚输华蜂蜜的检验检疫和卫生要求议定书》

二十、《中华人民共和国海关总署与保加利亚共和国农业、食品和林业部关于保加利亚玉米酒糟粕输华卫生与植物卫生要求议定书》

二十一、《中华人民共和国海关总署与保加利亚共和国农业、食品和林业部关于保加利亚烟叶输往中国植物检疫要求议定书》

二十二、《中华人民共和国海关总署与捷克共和国农业部关于捷克输华配合饲料的检疫和卫生要求议定书》

二十三、《中华人民共和国海关总署与立陶宛共和国农业部及国家食品兽医管理局关于立陶宛输华野生海捕水产品的检验检疫和兽医卫生要求议定书》

二十四、《中华人民共和国海关总署与罗马尼亚农业与农村发展部关于植物检疫合作谅解备忘录》

二十五、《中华人民共和国海关总署和塞尔维亚共和国农业、林业和水利部关于塞尔维亚甜菜粕输华卫生与植物卫生要求议定书》

二十六、《中华人民共和国海关总署和塞尔维亚共和国农业、林业和水利部关于塞尔维亚玉米输华植物检疫要求议定书》

二十七、《中华人民共和国海关总署和斯洛伐克共和国兽医食品总局关于中国从斯洛伐克输入羊肉的检验检疫和兽医卫生要求议定书》

二十八、《中华人民共和国文化和旅游部与保加利亚共和国文化部2021-2024年文化合作计划》

二十九、《中华人民共和国文化和旅游部和匈牙利人力资源部2020-2024年文化合作计划》

三十、《中华人民共和国文化和旅游部与拉脱维亚共和国文化部2021-2025年文化合作计划》

三十一、《中华人民共和国政府与罗马尼亚政府关于防止盗窃、盗掘和非法进出境文化财产的协定》

三十二、《中国－罗马尼亚“一带一路”新闻交流合作协议》

三十三、《中华人民共和国国家知识产权局与保加利亚共和国专利局合作谅解备忘录》

三十四、《中华人民共和国国家知识产权局与匈牙利知识产权局谅解备忘录》

三十五、《中华人民共和国天津农学院、天津市经济贸易学校与保加利亚共和国普罗夫迪夫农业大学共建保加利亚鲁班工坊合作协议》

商业合作文件（共53项）

一、《中国进出口银行与匈牙利财政部关于匈塞铁路匈牙利肖罗克莎尔－克莱比奥段项目贷款协议》

二、《中国进出口银行与塞尔维亚财政部关于匈塞铁路塞尔维亚诺维萨德－苏博蒂察边境（凯莱比亚）段项目贷款协议》

三、《中车集团、中国铁路国际与塞尔维亚建设、交通和基础设施部及塞尔维亚铁路公司关于轨道交通装备合作的谅解备忘录》

四、《葛洲坝集团与爱尔兰沙拉能源公司及阿尔巴尼亚3Power沙拉公司关于阿尔巴尼亚共和国沙拉河流域水电站框架合同》

五、《葛洲坝集团与波黑达巴尔水电公司关于达巴尔水电站项目EPC合同》

六、《中国电建集团与波黑全球绿色能源公司关于波黑德荣拉168.2MW风电项目EPC合同协议书》

七、《中国技术进出口集团有限公司、中国电建集团海外投资有限公司与波黑政府关于波黑伊沃维克84MW风电项目合作开发协议》

八、《中国进出口银行关于保加利亚Navigation Maritime Bulgare JSC航运公司购买6艘散货船项目贷款协议》

九、《中国银行塞尔维亚有限公司与萨格勒布证券交易所合作备忘录》

十、《中国工商银行与捷克国家银行关于中国工商银行代理债券交易与结算协议》

十一、《华为公司与希腊国家银行关于希腊国家银行园区智慧网络项目协议》

十二、《中国进出口银行关于希腊Star Bulk、Angelicoussis下属单船公司购买共计4艘散货船贷款协议》

十三、《中国工商银行与希腊Angelicoussis集团2艘液化天然气运输光船租赁协议》

十四、《中国－中东欧投资合作基金二期收购希腊PAPERPACK公司纸包装项目协议》

十五、《中欧商贸物流合作园区与中国（赣州）跨境电子商务综合试验区“双区联动”合作协议》

十六、《中欧商贸物流合作园区与河南省机场集团有限公司关于空中丝绸之路中匈航空货运枢纽共建项目合作备忘录》

十七、《华为公司与沃达丰匈牙利公司关于匈牙利沃达丰Spring 5G项目合作协议》

十八、《中国银行匈牙利分行与匈牙利电力公司3.5亿欧元长期可循环贷款协议》

十九、《中国国家开发银行与万华国际控股有限公司1.5亿欧元贷款协议》

二十、《中国银行匈牙利分行关于中机匈牙利光伏电站项目贷款协议》

二十一、《中国银行匈牙利分行与匈牙利中央清算所人民币结算服务协议》

二十二、《中国进出口银行与万华国际控股有限公司流动资金贷款协议》

二十三、《中国工商银行与匈牙利央行关于国际掉期和衍生品交易协议及信用支持附件》

二十四、《中国工商银行与匈牙利OTP银行关于“一带一路”银行间常态化合作机制的备忘录》

二十五、《海南国际经济发展局与匈牙利工商会关于推动匈牙利企业和产品共享海南自贸港新机遇谅解备忘录》

二十六、《苏州金螳螂建筑装饰股份公司、拉脱维亚里加油漆涂料工厂及瑞客矿物涂料（北京）有限公司战略合作框架协议》

二十七、《中国－中东欧（沧州）中小企业合作区与拉脱维亚里加油漆涂料工厂以及瑞客矿物涂料（北京）有限公司开展战略合作备忘录》

二十八、《哈尔滨市人民政府、拉脱维亚里加油漆涂料工厂关于引入拉脱维亚瑞客环保矿物漆参与哈尔滨市老旧小区改造的战略合作协议》

二十九、《上海大钱信息技术有限公司与立陶宛企业署关于立陶宛出口和跨境电商的合作框架协议》

三十、《东方电气与黑山国家电力公司关于黑山普列夫利亚热电站一期生态改造项目EPC总包合同》

三十一、《中国路桥与黑山交通与海事部关于黑山巴尔－维尔布尼察铁路修复项目谅解备忘录》

三十二、《同方威视技术股份有限公司与北马其顿海关关于移动式集装箱/车辆检查系统供货合同》

三十三、《中国进出口银行与北马其顿国家道路公司关于北马其顿基塞沃－奥赫里德高速公路追加项目贷款协议》

三十四、《中国银行匈牙利分行与北马其顿交易所合作备忘录》

三十五、《中国电建与Kaltun北马其顿能源公司关于北马其顿德米尔卡皮亚34MW风电项目商务合同》

三十六、《中国－中东欧投资合作基金二期投资罗马尼亚FARMAVET公司85%股份生物科技项目协议》

三十七、《中国进出口银行与中外运控股项目公司关于中外运收购KLG下属物流公司股权再融资项目贷款协议》

三十八、《中国山东对外经济技术合作集团与塞尔维亚建设、交通和基础设施部、塞尔维亚道路公司关于洛兹尼察－瓦列沃－拉扎雷瓦茨公路伊维拉克－拉伊科瓦茨段设计施工商务合同》

三十九、《中国山东对外经济技术合作集团与塞尔维亚建设、交通和基础设施部关于贝尔格莱德－兹雷尼亚宁－诺维萨德高速公路建设项目规划和技术编制谅解备忘录》

四十、《华为公司与塞尔维亚电信公司关于塞尔维亚电信固网现代化改造二期项目建设合作协议》

四十一、《中国路桥与塞尔维亚道路公司关于诺维萨德－鲁马快速路项目设计及施工商务合同》

四十二、《中国电建集团与贝尔格莱德国土开发公共机构关于贝尔格莱德市跨萨瓦河新桥项目商务合同》

四十三、《中国交通建设股份有限公司与塞尔维亚道路公司关于塞尔维亚E763高速公路新贝尔格莱德－苏尔钦段设计及施工商务合同》

四十四、《中国银行塞尔维亚有限公司与贝尔格莱德证券交易所合作备忘录》

四十五、《中国进出口银行与塞尔维亚财政部关于塞尔维亚E763高速公路普雷利纳－波热加段项目贷款协议》

四十六、《中国进出口银行与塞尔维亚财政部关于塞尔维亚奥布雷诺瓦兹至贝尔格莱德新区供热管道建设项目贷款协议》

四十七、《中国电建与塞尔维亚建设、交通及基础设施部关于贝尔格莱德绕城公路项目（C段）合作备忘录》

四十八、《中国电建集团与塞尔维亚政府、贝尔格莱德地铁公司、法国阿尔斯通公司等关于建设贝尔格莱德地铁项目合作谅解备忘录》

四十九、《中国路桥工程有限责任公司与塞尔维亚建设、交通与基础设施部固体废物垃圾处理项目商务合同》

五十、《葛洲坝集团与斯洛伐克CEDIS公司关于斯洛伐克小多瑙河托波尼基段防洪项目技术服务协议》

五十一、《中国银行匈牙利分行与斯洛伐克布拉迪斯拉发交易所合作备忘录》

五十二、《天津食品集团有限公司和中国－中东欧国家农业合作促进联合会关于推动在中国天津建立中国－中东欧国家现代农业合作示范区的联合声明》

五十三、《中国进出口银行与黑海贸易与开发银行流动资金贷款协议》

(责编：郝江震、白宇)