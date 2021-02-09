新华社武汉2月9日电（记者王斯班、乐文婉）中国—世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组9日在武汉举行新闻发布会，通报共同开展新冠病毒全球溯源中国部分的工作情况。

2019年底，新冠肺炎疫情在武汉市暴发，中国迅速采取行动，主动通报疫情信息，采取最全面最严格的防控措施，疫情防控取得显著成效。

目前，疫情仍在全球持续蔓延。为指导疫情防控，预防未来大流行病的发生，中国积极支持世界卫生组织开展新冠病毒全球溯源工作。按照中国与世卫组织2020年7月商定的工作任务书（TOR），世卫组织派出国际专家组2021年1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，并分为流行病学、分子溯源、动物与环境三个小组，共同开展全球溯源中国部分工作。

联合专家组共同研究了大量的疫情相关数据资料，现场考察了包括金银潭医院、华南海鲜市场、中科院武汉病毒研究所在内的9家单位，与医务人员、实验室人员、科研人员、市场管理人员及商户、社区工作者、康复患者、牺牲医务人员家属、居民等进行广泛交流，不断凝聚科学共识，联合研究成果已基本形成，主要包括：

在蝙蝠和穿山甲中发现了与新冠病毒基因序列具有高度相似性冠状病毒，但相似度尚不足以使其成为新冠病毒的直接祖先；水貂和猫等动物对新冠病毒高度易感，提示蝙蝠、穿山甲或者鼬科、猫科动物，以及其他物种都可能是潜在的自然宿主。

华南海鲜市场关闭后的环境检测普遍发现新冠病毒污染，其中水产摊位尤为明显，华南海鲜市场新冠病毒可能通过感染者、被污染的冷链产品、动物产品等途径引入，但尚无法确定。对该市场的动物产品大规模检测未发现阳性，对湖北省蝙蝠以及中国各地大量的家畜家禽、野生动物采样监测均未发现新冠病毒，未发现疫情发生前后有新冠病毒在家畜家禽、野生动物中循环的证据。

2019年12月，武汉市人群中发生了新冠病毒一定规模传播，大部分病例集中在下半月。华南海鲜市场是新冠肺炎疫情的其中一个暴发点，也是疫情早期引起疾控部门关注的一个重点场所，但早期病例搜索及分析显示，华南海鲜市场出现病例的同时，武汉市其他地方也有病例发生。

联合专家组对新冠病毒从自然宿主直接传播和通过冷链食品、中间宿主、实验室等四种引入人类途径的可能性进行了科学评估（评估结论分为“极不可能”“不可能”“可能”“比较可能”“非常可能”5个层级），认为新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。

联合专家组还对下一步全球溯源工作提出了建议。

(责编：郝江震、白宇)