人民网北京2月9日电 据外交部网站消息，2月9日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

法新社记者：法国总统马克龙表示愿意在美国和伊朗之间斡旋，以恢复伊核协议。中方是否欢迎法方提议？

汪文斌：当前伊核问题处于关键节点。当务之急是各方加紧落实去年12月伊核外长会达成的共识，推动美方尽快无条件重返全面协议并恢复遵约，取消所有相关制裁，伊朗则在此基础上恢复完整履约。中方高度关注相关局势发展，并与有关各方保持密切沟通。中方已建议尽快召开全面协议参与方加美国的国际会议，谈判达成美伊恢复履约的路线图。我们将继续与有关各方及国际社会一道，推动全面协议重回正轨，推进伊核问题政治解决进程。

总台央视记者：中方对此次中国—中东欧国家领导人会晤有何期待？

汪文斌：中国—中东欧国家合作是中国与中东欧国家根据共同意愿，着眼于共同需求、共同发展，携手打造的跨区域合作平台，为中国和中东欧国家创造了共同发展机遇。

9年来，中国—中东欧国家合作机制建设日益完善，取得丰硕成果。此次峰会由习近平主席亲自主持，是合作机制创建以来最高级别的领导人会晤。各方将在回顾总结中国—中东欧国家合作9年来历程和经验基础上，探讨新思路、提出新倡议，助力抗疫合作和疫后经济复苏与发展，引领和规划合作未来发展方向，擘画发展蓝图，同时为中国与中东欧国家间的合作乃至中欧全面战略伙伴关系注入新的活力。

巴通社记者：上周，第一批中国捐赠的新冠疫苗抵达巴基斯坦。本周一，中国人民解放军也向巴基斯坦军方提供了一批疫苗。巴基斯坦成为第一个同时从中国政府和中国军方得到疫苗援助的国家。巴基斯坦领导人和巴人民对此表示高度赞赏。中方有何评论？

汪文斌：正如你提到的，中国政府和中国人民解放军分别于2月1日和8日向巴方交付了一批新冠疫苗，这是中国政府和中国军队对外提供的第一批疫苗援助。

疫情发生以来，中巴两国始终同舟共济、守望相助。在中方抗击疫情最艰难的时候，巴基斯坦第一时间向中方伸出了援助之手。同样，中方急巴方之所急，先后向巴方提供检测试剂、口罩、防护服、疫苗等抗疫物资，以实际行动诠释了中巴之间日久天长的“铁杆”情谊。

今年是中巴两国建交70周年。下一步，中方将继续根据巴方需要，尽己所能为巴疫情防控、经济复苏和社会发展继续提供支持和帮助，共同办好建交70周年系列庆祝活动，为中巴关系注入新的动力。

路透社记者：美国海军称，9日，两个航母战斗群在南海开展了联合演习。你对此有何评论？

汪文斌：美国频繁派舰机进入南海活动，炫耀武力，不利于地区的和平与稳定。中方将继续采取必要措施，坚定捍卫国家主权和安全，同地区国家一道，坚定维护南海和平稳定。

法新社记者：据报道，近期两艘法国舰艇在南海开展了“自由航行”任务。法国国防部长称，这证明法方同澳、美和日等国一样，拥有在相关海域长时间自由航行的能力。中方是否掌握相关情况？对此有何评论？

汪文斌：南海的航行与飞越自由不存在任何问题。中国一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但反对任何国家以“航行自由”为名，危害中方主权和安全，破坏地区和平安宁。

总台国广记者：中方前不久表示将向非洲国家提供新冠疫苗援助，你能否介绍一下相关工作进展？

汪文斌：中国政府向赤道几内亚援助的一批疫苗今天交付启运，预计将于当地时间2月10日上午运抵赤道几内亚首都马拉博。这是中国政府向非洲国家提供的第一批疫苗援助，是中方以实际行动落实将疫苗作为全球公共产品宣示的重要举措，也是落实去年6月习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上关于新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家庄严承诺的具体行动。

中国和赤道几内亚是真诚可靠的伙伴加兄弟，半个多世纪以来，两国坚持发扬团结互助的优良传统，中国同赤几的友谊历久弥坚。面对新冠肺炎疫情，两国守望相助，同舟共济。此次，中方第一时间援助疫苗，助力赤几尽快战胜疫情，再次彰显了两国人民和中非人民间的深情厚谊。

中方将继续以实际行动落实习近平主席的重要宣示，愿同包括赤几在内的非洲国家一道，以不同方式开展疫苗合作，根据非洲国家的需要，提供力所能及的支持与帮助，携手共同战胜疫情，促进疫后共同发展，造福中非人民。

深圳卫视记者：新春佳节即将到来之际，我们关注到很多中国驻外使领馆正向当地侨胞和留学生等发放“春节包”。你能否介绍目前发放的具体情况？对于很多在海外过节、无法回国的侨胞和留学生，发言人有什么话想对他们说？

汪文斌：据我们了解，截至目前，已经有170多个中国驻外使领馆陆续发出了数十万份“春节包”，更多的还在路上。小小“春节包”，切切故乡情。这些“春节包”都是我们驻外同事们精心设计、购置、包装的，其中不少还是他们亲手制作的，里面除了口罩等防疫用品之外，还包括春联、中国结、牛泥塑甚至饺子、汤圆等年货，是一份朴实而温暖的心意。每份“春节包”虽然内容不同，但传递的都是祖国深深的牵挂和浓浓的关爱，希望远在他乡的同胞能够感受到新春佳节的氛围和家乡的年味儿。

中国政府时刻牵挂着广大海外中国公民的健康与平安，祖国永远是大家最坚实的后盾。当前，海外疫情仍未过去，拜托在外同胞加强自身防护，过一个健康祥和的中国年。

路透社记者：美国一款语音聊天软件好像在中国大陆不能使用了。你是否掌握相关情况？

汪文斌：我不了解你提到的具体情况。

作为原则，我想强调的是，中国互联网是开放的，同时中国政府依法依规管理互联网。中方捍卫国家主权安全发展利益、反对外部势力干扰的决心坚定不移。

(责编：张信凤、常红)