2月9日，中国驻蒙古大使柴文睿会见蒙古新任卫生部长恩赫包勒德（右）。（图片来源：中国驻蒙古国大使馆）

人民网乌兰巴托2月9日电 （记者霍文）据中国驻蒙古国大使馆消息，驻蒙大使柴文睿9日会见了蒙古国卫生部长恩赫包勒德，双方就两国抗疫合作交换了意见。

柴大使祝贺恩赫包勒德部长履新并表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，新冠肺炎疫情暴发以来，双方相互支持、合作抗疫，保持了跨境“零输入”。中方积极践行习近平主席关于把中国疫苗作为世界公共产品、实现发展中国家的可及性和可负担性的庄严承诺，宣布优先向蒙无偿援助疫苗。中方愿同蒙方一道，加强抗疫和疫苗合作，构建中蒙卫生健康共同体。

恩赫包勒德表示，蒙中是全面战略伙伴，疫情暴发以来，两国守望相助、合作抗疫，取得突出成果。中方为蒙古抗击疫情提供了多批援助，并宣布优先向蒙无偿援助疫苗，蒙方对此深表感谢。蒙古国将做好疫苗接收有关准备工作，愿同中方进一步密切和加强卫生领域合作，保护两国人民健康。

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