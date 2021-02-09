人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

专访：新疆的发展有力驳斥了西方反华势力炮制的中国侵犯人权的言论--访埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维

2021年02月09日17:12 | 来源：新华社
小字号

新华社开罗2月8日电 专访：新疆的发展有力驳斥了西方反华势力炮制的中国侵犯人权的言论--访埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维

新华社记者李碧念 玛尔瓦·叶海亚

埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维日前在开罗接受新华社记者专访时说，美国和其他一些西方国家反华势力妄称“新疆对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下‘种族灭绝’‘反人类罪’”，然而新疆的发展有力地驳斥了这些谬论。

巴达维说，长期以来美国和其他一些西方国家反华势力无视新疆在各方面取得的巨大成就，不断捏造莫须有罪名，其目的并不是真正关心新疆民众的生活状况，而是为了遏制中国的发展和中国特色社会主义。

他引述中国官方的数据说，新疆人均国内生产总值从1952年的166元，增长到2018年的4.9万元，“这充分体现了中国政府为增进新疆人民福祉和促进新疆发展做出的努力”。

巴达维指出，中国政府在新疆进行的基础设施建设同样让人印象深刻，通过复杂的公共交通网络，中国成功使新疆各地区联通起来。中国还在新疆修建了大量的清真寺，平均每530位新疆穆斯林民众就拥有一座清真寺，这一比率超过不少伊斯兰国家。

“新疆维吾尔族民众和汉族民众一样，享有平等的教育、医疗、工作、政治等权利，我很好奇一些西方媒体是怎样炮制出新疆发生了种族灭绝这样的假新闻的。”巴达维说。

他指出，中国一直致力于与世界各国共同发展、合作共赢，西方反华势力制造的这种紧张局势不会影响中国和其他国家的关系，尤其是同阿拉伯和伊斯兰国家的关系。

巴达维说，除了致力于新疆经济社会发展外，中国政府还设立了教育培训中心，从源头上铲除恐怖主义和极端主义滋生的土壤。中国在打击极端主义和恐怖主义方面的经验值得埃及借鉴，双方可在此领域展开合作。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部