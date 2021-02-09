新华社开罗2月8日电 专访：新疆的发展有力驳斥了西方反华势力炮制的中国侵犯人权的言论--访埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维

新华社记者李碧念 玛尔瓦·叶海亚

埃及共产党政治局委员哈桑·巴达维日前在开罗接受新华社记者专访时说，美国和其他一些西方国家反华势力妄称“新疆对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下‘种族灭绝’‘反人类罪’”，然而新疆的发展有力地驳斥了这些谬论。

巴达维说，长期以来美国和其他一些西方国家反华势力无视新疆在各方面取得的巨大成就，不断捏造莫须有罪名，其目的并不是真正关心新疆民众的生活状况，而是为了遏制中国的发展和中国特色社会主义。

他引述中国官方的数据说，新疆人均国内生产总值从1952年的166元，增长到2018年的4.9万元，“这充分体现了中国政府为增进新疆人民福祉和促进新疆发展做出的努力”。

巴达维指出，中国政府在新疆进行的基础设施建设同样让人印象深刻，通过复杂的公共交通网络，中国成功使新疆各地区联通起来。中国还在新疆修建了大量的清真寺，平均每530位新疆穆斯林民众就拥有一座清真寺，这一比率超过不少伊斯兰国家。

“新疆维吾尔族民众和汉族民众一样，享有平等的教育、医疗、工作、政治等权利，我很好奇一些西方媒体是怎样炮制出新疆发生了种族灭绝这样的假新闻的。”巴达维说。

他指出，中国一直致力于与世界各国共同发展、合作共赢，西方反华势力制造的这种紧张局势不会影响中国和其他国家的关系，尤其是同阿拉伯和伊斯兰国家的关系。

巴达维说，除了致力于新疆经济社会发展外，中国政府还设立了教育培训中心，从源头上铲除恐怖主义和极端主义滋生的土壤。中国在打击极端主义和恐怖主义方面的经验值得埃及借鉴，双方可在此领域展开合作。

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