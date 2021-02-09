人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

国际观察：“救援计划”能否救得了美国？ 

忆黎
2021年02月09日16:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

美国商务部1月28日公布了2020年第四季度GDP初值报告，该季度美国GDP环比年化增长率为4%，低于预期的4.3%。与此同时，美国2020年全年GDP萎缩3.5%。在2009年金融危机期间美国GDP下降2.5%，2020年是继此之后美国GDP的首次下降，且创1946年以来新低。

这份报告是过去一年美国动荡的经济注脚，也警示着拜登政府：疫情所造成的经济衰退远未结束。

美联储主席鲍威尔重申，美国经济的复苏取决于疫情能否得到有效控制，当前全美各地的社区仍然处于不同程度的封锁之下，这给经济活动造成了压力。

美国经济学家表示，即便疫情得到控制，经济也不会在短期内重回正轨。“随着进入第二季度，美国经济应该开始复苏，”美国纳斯达克上市公司的哈姆里克表示，“但很明显，所有这一切所花费的时间比任何人预期的要长得多，可能一切复原也需要一段时间。”

雪上加霜的是，美国社会种族、性别不平等的痼疾，使平等理想与多重矛盾共存，它们像幽灵一样长期影响着美国经济。据彭博社报道，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利参与的一项研究显示，种族和性别不平等导致美国经济损失日益严重，2019年损失即达2.6万亿美元。据研究人员估算，30年来，种族和性别不平等的代价总计为70.8万亿美元。

近期第二轮疫情也在美国经济中传递冲击波。就业方面，据《纽约时报》，尽管去年春季失去的2200万个工作岗位中有一半以上已经恢复，但新感染激增迫使企业停摆和裁员，再次严重打击休闲和酒店业，复苏受挫。

美国劳工部表示，在新年第一周，首次申领州失业救济金的人数再次激增，达115万，是自去年7月以来首次超过100万。2021年1月，美国单周平均新增申请失业救助人数为848250人。而疫情暴发前，每周申请的总人数通常为20万左右。

疫情拖垮了以社会接触为基础的行业，服务业在衰退中首当其冲。疫情对低收入者的影响尤为严重，劳动力市场的持续疲软将导致所谓的k型复苏，即收入较高的劳动者表现良好，而收入较低的劳动者则处于劣势。

为缓解遭疫情重创的美国社会，拜登于1月14日公布了一项价值1.9万亿的“美国救援计划”（American Rescue Plan），意图给美国经济社会注入一针“强心剂”。

该计划主要涵盖了三大方面：4000多亿美元用于抗击疫情，推进疫苗的生产和分发，以及在100天内重新开放学校；约4400亿美元将用于援助美国社区和企业，这其中包括向州、地方政府提供的3500亿美元以弥补预算短缺；剩下超过1万亿美元的资金将用于对美国家庭的直接救助，包括向大多数美国人直接支付1400美元。但该计划一公布，便面对各方质疑。一些议员认为该计划“太昂贵”“没有针对性”“目标不够明确”等。

美国《商业观察》刊文指出一个现象：自20世纪90年代以来，每当共和党上台，经济就陷入衰退，然后民主党再上台拯救。尽管此结论难免有偶然性，但美国政治制度导致的政客相互诽谤、竞选开支巨大、经济政策连续性差等现象，却是真实存在的。

“拆台”容易“补台”难，1.9万亿的“美国救援计划”能否拯救美国经济？那些在经济衰退中失去工作和收入的人们，该找谁要一个交代？

(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部