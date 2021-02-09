忆黎

美国商务部1月28日公布了2020年第四季度GDP初值报告，该季度美国GDP环比年化增长率为4%，低于预期的4.3%。与此同时，美国2020年全年GDP萎缩3.5%。在2009年金融危机期间美国GDP下降2.5%，2020年是继此之后美国GDP的首次下降，且创1946年以来新低。

这份报告是过去一年美国动荡的经济注脚，也警示着拜登政府：疫情所造成的经济衰退远未结束。

美联储主席鲍威尔重申，美国经济的复苏取决于疫情能否得到有效控制，当前全美各地的社区仍然处于不同程度的封锁之下，这给经济活动造成了压力。

美国经济学家表示，即便疫情得到控制，经济也不会在短期内重回正轨。“随着进入第二季度，美国经济应该开始复苏，”美国纳斯达克上市公司的哈姆里克表示，“但很明显，所有这一切所花费的时间比任何人预期的要长得多，可能一切复原也需要一段时间。”

雪上加霜的是，美国社会种族、性别不平等的痼疾，使平等理想与多重矛盾共存，它们像幽灵一样长期影响着美国经济。据彭博社报道，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利参与的一项研究显示，种族和性别不平等导致美国经济损失日益严重，2019年损失即达2.6万亿美元。据研究人员估算，30年来，种族和性别不平等的代价总计为70.8万亿美元。

近期第二轮疫情也在美国经济中传递冲击波。就业方面，据《纽约时报》，尽管去年春季失去的2200万个工作岗位中有一半以上已经恢复，但新感染激增迫使企业停摆和裁员，再次严重打击休闲和酒店业，复苏受挫。

美国劳工部表示，在新年第一周，首次申领州失业救济金的人数再次激增，达115万，是自去年7月以来首次超过100万。2021年1月，美国单周平均新增申请失业救助人数为848250人。而疫情暴发前，每周申请的总人数通常为20万左右。

疫情拖垮了以社会接触为基础的行业，服务业在衰退中首当其冲。疫情对低收入者的影响尤为严重，劳动力市场的持续疲软将导致所谓的k型复苏，即收入较高的劳动者表现良好，而收入较低的劳动者则处于劣势。

为缓解遭疫情重创的美国社会，拜登于1月14日公布了一项价值1.9万亿的“美国救援计划”（American Rescue Plan），意图给美国经济社会注入一针“强心剂”。

该计划主要涵盖了三大方面：4000多亿美元用于抗击疫情，推进疫苗的生产和分发，以及在100天内重新开放学校；约4400亿美元将用于援助美国社区和企业，这其中包括向州、地方政府提供的3500亿美元以弥补预算短缺；剩下超过1万亿美元的资金将用于对美国家庭的直接救助，包括向大多数美国人直接支付1400美元。但该计划一公布，便面对各方质疑。一些议员认为该计划“太昂贵”“没有针对性”“目标不够明确”等。

美国《商业观察》刊文指出一个现象：自20世纪90年代以来，每当共和党上台，经济就陷入衰退，然后民主党再上台拯救。尽管此结论难免有偶然性，但美国政治制度导致的政客相互诽谤、竞选开支巨大、经济政策连续性差等现象，却是真实存在的。

“拆台”容易“补台”难，1.9万亿的“美国救援计划”能否拯救美国经济？那些在经济衰退中失去工作和收入的人们，该找谁要一个交代？

(责编：张信凤、常红)