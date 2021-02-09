春节在即，中国-中东欧国家领导人峰会2月9日以视频方式举行，国家主席习近平将在北京主持峰会并发表主旨讲话。

这也是2012年中国-中东欧国家合作机制启动以来首次举行领导人峰会。

中国-中东欧国家合作为何重要？双方合作前景如何？一起来看——

◆中国-中东欧国家传统友谊深厚

先来了解一下合作机制下的17个中东欧国家是哪些：

阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、黑山、北马其顿、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚。

此外，中国-中东欧国家合作还有5个观察员：奥地利、白俄罗斯、欧盟、瑞士和欧洲复兴开发银行。

北京外国语大学副校长赵刚介绍说，中东欧国家是最早承认新中国的一批欧洲国家，中国同中东欧国家之间有着深厚的传统友谊，双方合作有着坚实的民意基础。

新冠肺炎疫情发生以来，中国与中东欧国家守望相助、携手抗疫，传统友谊得到进一步淬炼升华。

还记得在五星红旗上深情一吻的塞尔维亚总统武契奇吗？去年3月塞尔维亚宣布进入国家紧急状态、禁止外国人入境时，他说，中国医护人员不在禁止入境名单之列，因为“中国是目前唯一能帮助塞尔维亚的国家”。

前不久武契奇又亲自到机场迎接首批中国新冠疫苗，在欢迎仪式上他动情地说，这批疫苗是塞中两国“伟大友谊的证明”。

1月16日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德举行的首批100万剂中国新冠疫苗迎接仪式上讲话。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

外交部中国-中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍介绍说，近些年来，中国同中东欧国家之间的人文交流不断加强，人民之间相互了解的程度跃升到了新高度。

波兰家庭体验中国春节习俗。在波兰城市弗罗茨瓦夫，孩子们学习折叠纸艺和平鸽。（新华社记者 石中玉 摄）

如今，中国同中东欧国家结对的友好省州、城市已有212对。保加利亚、克罗地亚等中东欧多国已成为中国公民出境旅游目的地国，其中塞尔维亚、波黑和阿尔巴尼亚更是允许持普通护照的中国公民免签入境。

中东欧17国均开设有孔子学院，中文也成为中东欧大学里的热门课，罗马尼亚还将汉语列入中小学教学大纲。

◆共建“一带一路”区位优势突出

中东欧17国北起波罗的海，南至地中海，与土耳其接壤，东邻俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等国，西接德国、奥地利、意大利。可以说，中东欧国家地处欧亚大陆要冲，是通向西欧和北欧的重要中转站。

中国社科院欧洲研究所研究员刘作奎说，从“一带一路”建设的角度考虑，中东欧是欧亚大陆互联互通的重要枢纽和有机组成部分，也是“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接带。

专家介绍，当前，共建“一带一路”已实现对中东欧17国的全覆盖，在某种程度上，中国-中东欧国家合作已成为共建“一带一路”的“样板”。

◆务实合作潜力巨大

相较欧洲其他地方，中东欧国家作为新兴市场，在互联互通和能源投资等领域潜力巨大。中东欧国家能与中国形成优势互补，进一步推动各国经济社会发展，这也有助于促进欧洲一体化进程。

来看一组数据——

中国同中东欧国家间合作亮点频出，地方合作发展势头同样强劲。

借助地方领导人会议、省州长联合会、首都市长论坛等平台，中国和中东欧各国各种类型、规模的企业得以深入交流对接——

·2018年6月15日，中国-中东欧（沧州）中小企业合作区成立，落地和签约的中东欧企业40余家，总投资超300亿元人民币。

·2019年，浙江宁波同中东欧国家进出口金额达到284.8亿元人民币，较2012年的148.3亿元增长近一倍。

·2020年，辽宁省对中东欧17国进出口总额达28.9亿美元，累计备案对中东欧国家投资企业32家，协议投资总额2.4亿美元。

中国-中东欧中小企业线上对洽会举行。2020年11月18日，企业代表进行在线洽谈。（新华社记者 马宁 摄）

“中国-中东欧国家合作机制聚焦的是务实合作。”霍玉珍说，“让各国民众获得看得见、摸得着的成果，让各方尽可能发挥各自优势，助力各国经济社会发展，这是中国-中东欧国家合作的初心、重心，是出发点也是落脚点。”

特别值得一提的是，中国-中东欧国家合作是中欧关系的重要组成部分和有益补充，中国-中东欧国家合作蓬勃发展，无疑也为中欧整体合作注入强大动力。

专家指出，前不久中欧双方宣布如期完成投资协定谈判，中东欧17国目前已有12国加入欧盟，此时举行中国-中东欧国家领导人峰会，既有助于巩固谈判成果，也是为中国-中东欧国家合作提质升级“再添一把火”。

出品人:赵承

策划：霍小光

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记者：马卓言

编辑：沈文

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