新华社布拉格2月9日电 专访：中国-中东欧国家领导人峰会将带来合作新机遇——访捷克总统泽曼

新华社记者杨晓红

捷克总统泽曼8日在接受中国媒体联合书面采访时表示，捷克将中国-中东欧国家合作机制视为中欧战略伙伴关系的补充，相信此次中国-中东欧国家领导人峰会将为双方合作带来新的机遇。

他说，捷克强调务实、开放和灵活的合作，特别是在金融服务、投资、卫生、民用航空和区域合作等领域，期望双方能够取得更多实实在在的合作成果。“我相信，在当前困难时期，本次峰会将为双方合作带来新的机遇。”

他说，近年来，捷中合作取得丰硕成果。他举例说，斯柯达和捷信等捷克企业在中国取得了成功，“我希望更多的捷克企业能开拓中国市场。”

他表示，过去几年捷中两国开通了多个直航航班，旅游业蓬勃发展促进了两国人员往来。他希望未来中方继续在汽车、金融、农业和食品、航空、医疗等领域向捷克企业和产品开放市场。“我相信这将是双赢的合作。”

泽曼强调，他坚决支持全球自由贸易和消除贸易壁垒。“我支持多边主义，只要各方都遵守规则，任何有利于简化全球供应链的平台，如‘一带一路’、中国-中东欧国家合作机制，我都欢迎。我们今天面临的形势需要全世界开展更多交流与合作。”

过去一年，泽曼总统曾多次提到，在新冠疫情期间，中国在医疗物资供应方面向捷克伸出援手，缓解了捷克医疗物资供应紧张的局面。泽曼说：“我们感谢中国为捷克抗击疫情提供的帮助。事实证明，中国是我们真正的朋友。”

泽曼表示，他一直在密切关注中国在新冠疫苗生产方面取得的进展。他表示，“国际合作、信息共享和大规模接种疫苗，将最终帮助我们达成一个共同目标——击败疫情这个我们看不见的敌人”。

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