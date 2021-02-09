人民网马德里2月8日电 （记者姜波）牛年春节将至，为传递祖国的关爱和节日祝福，助力抗疫，中国驻西班牙大使馆近日陆续向在西中国留学人员和部分在西侨胞发放了“春节包”。“春节包”不仅包括医用口罩等防疫物品，还有年味儿十足的的新春贺卡和春节饰品等，为当地留学生和侨胞带去了浓浓的节日祝福。

“太用心了，除了医用口罩、防护手套、免洗洗手液等防疫物资外，这次的‘春节包’还附赠了年味儿十足的的新春贺卡，贺卡上有专门针对留学生的新春祝福，还有防疫温馨提示和领馆的联系信息。”收到“春节包”后，巴塞罗那大学硕士研究生蓝明月感到格外惊喜，她表示，虽然身在海外，却感受到了祖国浓浓的关怀与温暖，留学生同学们都由衷感动。

“自疫情发生以来，当地使领馆已经多次针对留学生和侨胞发放抗疫等援助物资。一直得到祖国的关心和牵挂，我们海外侨胞在当前疫情特殊时期觉得格外温暖。”西班牙华侨华人协会会长陈建新表示，他们也会呼吁海外侨胞响应“非必要、非紧急，不旅行”的号召，保护自己、关爱他人，度过一个平安健康的春节。

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