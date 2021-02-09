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中国驻旧金山总领馆为领区中国留学生发放“春节包”

2021年02月09日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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10名留学生代表领取“春节包”。使馆供图
10名留学生代表领取“春节包”。使馆供图

人民网旧金山2月8日电 （邓圩）当地时间2月7日下午，中国驻旧金山总领馆为领区中国留学生准备了约1400份“春节包”，这些“春节包”中包含口罩等防疫物资以及新年贺卡。

本次“春节包”发放活动以线上及线下相结合的方式举行，来自北加州、俄勒冈州、华盛顿州和阿里斯加州的36名学联代表，以及位于旧金山本地的加州大学伯克利分校、旧金山大学、旧金山艺术大学、旧金山州立大学、加州大学旧金山分校的10名学生代表分别通过线上和线下的形式参加了活动。中国驻旧金山总领事王东华出席活动并讲话。

王东华表示，新春佳节来临，本次发放的“春节包”凝聚了祖国对海外学子过好年的美好期待。希望海外学子能在做好防疫的同时，与祖国人民一道欢度新春。王东华鼓励留学生加强团结协作，兼顾好防疫和学习，让家人放心，让祖国放心。

加州大学旧金山分校的留学生周晓圆谈到，在刚刚过去的2020年，面对未知的疫情，正当彷徨无助的时候，中国驻旧金山总领馆发放的健康包让人感动。现在，来自总领馆的“春节包”让她感受到“浓浓的暖意”。她表示，有祖国的支持，海外留学生的学习和生活一定会越来越好。 

(责编：刘叶婷、常红)

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