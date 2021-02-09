赵健 实习生孙玥

在2021年春节来临之际，乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯接受人民网专访，向人民网的广大读者朋友致以新年祝福。卢格里斯大使表示，乌中两国在过去一年里同舟共济，共同应对疫情挑战。后疫情时代，乌拉圭将以积极的姿态，继续深化与中国的合作，全面提升两国战略伙伴关系。

谈春节体验：“我包饺子的手艺不错”

卢格里斯大使在中国工作多年，深知春节对中国文化和每个中国家庭的重要性。他表示，农历新年是个极为特别、意义非凡的节日。“就我个人而言，每年春节我都能学习到新东西，因为中国各地都有不同的传统习俗。”

卢格里斯大使分享了关于春节的美好回忆，他说：“在众多关于春节的体验中，印象最深刻的就是和不同的家庭一起包饺子。尽管算不上大厨，我包饺子的手艺还是不错的，我也会继续练习！”

中国即将迎来牛年，而牛对于乌拉圭来说也有着特殊的意义。卢格里斯大使告诉人民网，乌拉圭国徽上绘有一只金色的牛，这反映出畜牧业对乌拉圭的重要性。他表示：“畜牧业可以说是我们国家经济活动的中心之一，与国家繁荣息息相关。”

卢格里斯大使介绍，乌拉圭超过一半的牛肉都出口到了中国，中国也是乌拉圭乳制品的主要市场之一。近几年来，乌拉圭产品拓展中国市场取得了显著进展，发展前景非常乐观。同时，中国还是乌拉圭皮制品出口的主要目的国之一。

谈乌中共同抗疫：“我们两国在应对新冠疫情时充满信任”

在新冠肺炎疫情的考验下，世界经历了不同寻常的一年。卢格里斯大使表示，2020年，面对前所未有的挑战，乌拉圭和中国团结一心、共克时艰。

卢格里斯大使高度评价两国在疫情下双边关系的发展。他说，由于疫情原因，两国领导人面对面的会谈减少，但是，双方通过电话等保持沟通。“我必须提一下，2020年9月9日，习近平主席同拉卡列总统通电话。这些交流使我们两国在共同应对新冠疫情时充满信任。”卢格里斯大使说。

当前新冠疫情仍在全球蔓延，疫苗接种成为战胜疫情的重要手段。卢格里斯大使表示，乌拉圭致力于为大约80％的人口接种疫苗，计划在2021年3月前开始大规模接种工作。

卢格里斯大使说：“中国疫苗将在乌拉圭发挥重要作用。”此前，乌拉圭已就采购疫苗事宜与中国科兴公司达成协议，该公司提供的疫苗可覆盖乌拉圭大约四分之一的人口。

卢格里斯大使介绍，目前，科兴公司的疫苗已经在乌拉圭获得紧急使用许可。第一批疫苗如果能够在3月前抵达乌拉圭，将主要用于对乌拉圭医护人员进行接种。

谈后疫情时代合作：“全面提升两国战略伙伴关系”

卢格里斯大使说：“我们期待着2021年人类可以翻开崭新的一页，成功度过最艰难的时刻。我们将继续深化乌拉圭与中国的关系，全面提升两国间的战略伙伴关系。未来一年，我们将继续保持积极姿态，通过各种方式促进两国各领域合作和人民间的友好关系。”

疫情危机也蕴藏着合作的契机。卢格里斯大使认为，后疫情时代，人们会对健康问题更加关注，相信乌拉圭提供的高质量食品会受到中国消费者的青睐。他介绍，乌拉圭建立了牛肉产品100%全程可追溯体系。

卢格里斯大使预计，一旦目前针对国际旅行的各种限制得以取消，旅游业将会迎来井喷式增长。届时，乌中在该领域的合作将迎来新的增长。

卢格里斯大使还期待在投资领域加强与中国的合作。他表示，乌拉圭将保持其对外国投资的传统开放性。“近来，我们已经批准了旨在扩大外国投资的新措施。我们将进一步吸引中国企业在乌拉圭最具增长潜力的经济领域中的投资，例如猪肉生产、乳制品、基础设施建设和新能源产业等。”

(责编：高歌、常红)