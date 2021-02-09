图为会议现场。中国驻比利时大使馆供图

人民网布鲁塞尔2月8日电 （记者张朋辉）2月8日，中国驻比利时使馆联合浙江省侨联以视频方式举行华侨华人春节团拜会，驻比利时大使曹忠明、浙江省侨联主席连小敏出席并分别致辞。浙江省侨联副主席张维仁、周松一、姚君明和温州市侨联主席郑宏国、青田县侨联主席叶毅青，使馆领事行政参赞孙伟、领侨处主任杜金珠，以及旅比华侨华人各界代表共100余人出席活动。

曹忠明大使向全体旅比华侨华人致以节日问候和新春祝福，感谢浙江省侨联对使馆工作的大力支持和对旅比侨胞的真诚关爱，祝愿浙江省在建设“重要窗口”的新征程中勇创辉煌。

曹忠明大使指出，2020年是极不寻常的一年。面对空前疫情，广大旅比侨胞团结一心、守望相助、共克时艰，与祖国人民心心相印，与当地人民同舟共济，与使馆并肩携手，为国内和当地疫情防控作出了宝贵贡献。侨胞们始终昂扬向上、奋力拼搏，努力在困难中开拓机遇，有关成绩值得肯定。

曹忠明大使强调，当前比利时疫情形势复杂严峻，希望大家继续严格遵守当地防疫规定，坚持非必要、不出行，在当地居家过年，坚定信心，携手战胜疫情考验，共同迎接美好未来。使馆将继续坚持为民服务宗旨，当好广大侨胞的坚强后盾，维护好大家的健康、安全和合法权益。

曹忠明大使表示，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是中比建交50周年。中国的发展将为包括比利时在内的世界各国带来更多发展机遇，中比友好合作关系一定会取得新的成果。希望广大侨胞抓住宝贵机遇，发挥各自优势，为祖国发展进步多做贡献，为中比友谊添砖加瓦。

连小敏主席代表浙江省侨联向旅比侨胞致以新年美好祝福，赞赏疫情发生以来旅比侨胞所展现的家国情怀和社会责任，介绍了浙江省侨联助侨护侨工作情况。连小敏主席指出，希望海外侨团、旅外侨胞守望相助、科学抗疫，勇毅担当、逐梦前行，努力成为中外联合抗疫、经贸往来、民间交流和文化互鉴的桥梁，扛起浙江“重要窗口”建设的侨界担当。

郑宏国主席、叶毅青主席分别介绍了温州市侨联、青田县侨联与海外侨胞共同战疫情况，表示侨联永远是海外侨胞的“娘家”，欢迎侨胞们多回家乡看看，更多支持家乡建设。

比利时中餐业联合会会长杨丐镜、比利时中华妇女联合会主席陈笑媚、比利时华商丝路商会会长吴晓旺、比荷卢江苏商会会长佴同涛、比利时东北同乡会暨商会会长盖琳等侨胞代表分别发言，分享了本会在使馆和国内有关部门支持下团结抗疫的难忘历程及个人感悟，向使馆和浙江省侨联致以衷心感谢。大家高度赞赏中国的疫情防控成绩和经济社会发展成就，诚恳感恩疫情期间国内亲人的温暖关怀，深情表达对伟大祖国的美好祝愿，表示将在新的一年继续团结奋进，争取早日战胜疫情，为祖国发展和中比友好贡献力量。

团拜会上，大家共同观看了驻比使馆和浙江省侨联的工作回顾短片，欣赏了浙江省侨联、旅比侨团精心准备的家乡话拜年、抗疫主题舞蹈、合唱、诗歌朗诵、书法家送“福”等精彩文艺节目。旅比知名画家曹培安先生现场作牛年主题画，送上新春祝福。团拜会全程洋溢着喜庆热烈的气氛。

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