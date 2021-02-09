43岁的日本人竹内亮在中国火了。

1月6日，竹内亮导演的新作《后疫情时代》上线仅仅3天后，便受到中国外交部发言人华春莹点赞，这是他第二次受到中国外交部发言人点赞。

“这不仅是中国政府的力量，也是每一个老百姓努力的成果”

《后疫情时代》通过无人配送、全民直播，空气净化，“零感染”的工厂四个章节，真实记录了中国在疫情防控、复工复产方面取得的经验和成就。

竹内亮：我每天都在关注全世界的疫情，现在全世界都追求控制疫情、经济恢复两边都做好，但是好多国家都做不到，在这种情况下，中国居然两边都做好了，所以我想把中国经验分享出去。

仓库里精准归类、发货的自动机器人，大学校园里灵活穿梭的无人配送车……新冠疫情下，中国各式各样的无人化操作应用让竹内亮眼前一亮。

在世界上最大的小商品集散地浙江义乌直播村，“热气腾腾”的镜头呈现了直播带货在中国的蓬勃发展，竹内亮不仅感叹，“眼下中国能够做到疫情防控和经济复苏，是对14亿人共同努力的回报。”

记者：你在义乌直播村，还参加人家短视频的拍摄呢？

竹内亮：对，他们非常代表我想表达的内容。国际贸易公司现在什么都做不了，但是他们居然开始拍短视频，之前他们从来没有拍过，完全从零开始学习，写剧本、拍视频，现在粉丝越来越多。外国人以为现在中国的情况全都是中国政府做的，我作为一个住在中国的人，看到这不仅是中国政府的力量，也是每一个老百姓努力的成果，这是我想表达的。

“在武汉能拍到这种很普通的照片，很难得”

2020年5月，竹内亮在微博募集拍摄对象，他想拍摄武汉人当时的生活，向大家介绍解封后的武汉。

竹内亮：解封之前实在去不了，怎么想去都去不了。后来武汉解封了，有的国外媒体说虽然解封了但还有很多感染者，说武汉撒谎。我不能完全相信武汉，因为我没看过，也不能完全相信其他媒体，所以我想亲自去看。

6月1日，竹内亮来到武汉，走出武汉站，他情不自禁说出“好久不见 武汉”，这句话后来成为这部作品的名字。

在武汉10天，竹内亮见到了华南海鲜市场附近一家日料店老板，他记录下因为疫情闭店133天后，这家日料店重新迎客的场景，一如往昔。

他拍到了爱跳舞的护士回到黄鹤楼前重新起舞的样子，疫情中这位护士负责新冠肺炎患者的心理疏导工作，回想几个月前，她仍然禁不住潸然泪下，生活需要慢慢治愈。

一位医院前台女孩外公感染新冠去世，她的一句“有时候看到和外公年龄相仿的人治愈了，我心里会想为什么就不能多一个我外公？”。

在武汉一条普通的巷子里，竹内亮碰到了一个赤膊过早的大叔和他的邻居们，摄影师记录下这一幕，成为《好久不见 武汉》的宣传海报。

竹内亮：这张照片很温暖，武汉人对我们非常热情，很多关于武汉的影视作品海报都戴着口罩，穿着防护服。我们拍的那张没有紧张感，很放松。在南京也可以拍到那种照片，但是在武汉拍到这种很普通的照片，很难得。因为普通，所以难得。

2020年6月26日，《好久不见，武汉》上线。不到24小时，播放量就破了2500万。上线10天，话题阅读量破亿，微博日榜最高第1名。中国外交部发言人为其点赞，“希望能够看到更多这种接地气，暖人心的纪录片，更好地增进两国民众相互理解。”

但是，一个日本人去记录中国的抗疫故事，在海内外引起点赞的同时，也不可避免遭到质疑。

竹内亮：有人说你收了中国政府的钱去拍的，你是帮中国政府宣传的，听到这些我觉得无所谓，因为我没收中国政府的钱，就是我想拍，我想表达自己想表达的东西而已。

“在南京街头上拍的东西，有人以为是在摄影棚拍的”

这并不是竹内亮第一次面对质疑。2020年3月，竹内亮拍摄了介绍南京防疫措施的短片《南京抗疫现场》。

竹内亮：这是针对日本人拍的，作为日本人我很担心在日本的家人朋友，所以我想把南京的防疫措施介绍给他们，这部短片在日本播出之后反响超级大，日本影响力最大的网站雅虎日本首页上登了这个视频，日本五大电视台每天转载这个视频，很多朋友看到了片子，甚至我的初恋女生都与我联系了。

记者：反响更多的是中性地看这个片子，还是带有感情色彩去看？

竹内亮：客观的比较多，但也有一些戴着有色眼镜看的，比如有日本网友评论说这是在摄影棚拍的，在南京街头上拍的东西他以为是在摄影棚拍的。

竹内亮用亲身体验的方式将南京防疫措施展现了给日本观众，但也引起了质疑。对此，竹内亮并不在乎，他试图通过纪录让日本人看到中国2%病亡率背后，是每个中国人做出的努力的做法得到了网友的认可，网友自发将这部短片翻译成十多种语种的版本，中国的抗疫经验在全球转播。

竹内亮从业20多年，早年时期他也到中国拍摄过纪录片，但真正决定他用镜头增进中日两国了解的，是他在 2011年的一个决定。2011年，竹内亮向中国妻子赵萍提出，想带她回中国创业。

起初，赵萍对丈夫的提议是反对的，但竹内亮没有放弃自己的想法，两年之后，他们举家来到中国。创业之路并不容易，争吵充斥着创业最初的阶段。2015年，在赵萍的提议下，竹内亮开始将镜头对准在中国生活的外国人和在外国生活的中国人，拍摄系列纪录片《我住在这里的理由》。

如今，《我住在这里的理由》已经更新到第五季，而竹内亮也终于知道，为了让自己集中精力创作，妻子赵萍曾独自承受公司资金吃紧等巨大压力。在接受采访时，竹内亮公开表示，《我住在这里的理由》每一集，都是给中国太太的情书。

成为纪录片导演，是竹内亮年少时就在心中萌芽的梦想。从《我住在这里的理由》到《好久不见 武汉》再到《后疫情时代》，历史的机缘，让竹内亮这个在1978年10月23日《中日和平友好条约》正式生效之日出生的日本人，不仅实现了自己的梦想，也在冥冥中承担起中日友好交流的责任。

(责编：艾雯、刘洁妍)