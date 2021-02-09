人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

两次被中国外交部点赞 日本纪录片导演竹内亮：真实的中国

2021年02月09日10:53 | 来源：央视新闻客户端
小字号

43岁的日本人竹内亮在中国火了。

1月6日，竹内亮导演的新作《后疫情时代》上线仅仅3天后，便受到中国外交部发言人华春莹点赞，这是他第二次受到中国外交部发言人点赞。

“这不仅是中国政府的力量，也是每一个老百姓努力的成果”

《后疫情时代》通过无人配送、全民直播，空气净化，“零感染”的工厂四个章节，真实记录了中国在疫情防控、复工复产方面取得的经验和成就。

竹内亮：我每天都在关注全世界的疫情，现在全世界都追求控制疫情、经济恢复两边都做好，但是好多国家都做不到，在这种情况下，中国居然两边都做好了，所以我想把中国经验分享出去。

仓库里精准归类、发货的自动机器人，大学校园里灵活穿梭的无人配送车……新冠疫情下，中国各式各样的无人化操作应用让竹内亮眼前一亮。

在世界上最大的小商品集散地浙江义乌直播村，“热气腾腾”的镜头呈现了直播带货在中国的蓬勃发展，竹内亮不仅感叹，“眼下中国能够做到疫情防控和经济复苏，是对14亿人共同努力的回报。”

记者：你在义乌直播村，还参加人家短视频的拍摄呢？

竹内亮：对，他们非常代表我想表达的内容。国际贸易公司现在什么都做不了，但是他们居然开始拍短视频，之前他们从来没有拍过，完全从零开始学习，写剧本、拍视频，现在粉丝越来越多。外国人以为现在中国的情况全都是中国政府做的，我作为一个住在中国的人，看到这不仅是中国政府的力量，也是每一个老百姓努力的成果，这是我想表达的。

“在武汉能拍到这种很普通的照片，很难得”

2020年5月，竹内亮在微博募集拍摄对象，他想拍摄武汉人当时的生活，向大家介绍解封后的武汉。

竹内亮：解封之前实在去不了，怎么想去都去不了。后来武汉解封了，有的国外媒体说虽然解封了但还有很多感染者，说武汉撒谎。我不能完全相信武汉，因为我没看过，也不能完全相信其他媒体，所以我想亲自去看。

6月1日，竹内亮来到武汉，走出武汉站，他情不自禁说出“好久不见 武汉”，这句话后来成为这部作品的名字。

在武汉10天，竹内亮见到了华南海鲜市场附近一家日料店老板，他记录下因为疫情闭店133天后，这家日料店重新迎客的场景，一如往昔。

他拍到了爱跳舞的护士回到黄鹤楼前重新起舞的样子，疫情中这位护士负责新冠肺炎患者的心理疏导工作，回想几个月前，她仍然禁不住潸然泪下，生活需要慢慢治愈。

一位医院前台女孩外公感染新冠去世，她的一句“有时候看到和外公年龄相仿的人治愈了，我心里会想为什么就不能多一个我外公？”。

在武汉一条普通的巷子里，竹内亮碰到了一个赤膊过早的大叔和他的邻居们，摄影师记录下这一幕，成为《好久不见 武汉》的宣传海报。

竹内亮：这张照片很温暖，武汉人对我们非常热情，很多关于武汉的影视作品海报都戴着口罩，穿着防护服。我们拍的那张没有紧张感，很放松。在南京也可以拍到那种照片，但是在武汉拍到这种很普通的照片，很难得。因为普通，所以难得。

2020年6月26日，《好久不见，武汉》上线。不到24小时，播放量就破了2500万。上线10天，话题阅读量破亿，微博日榜最高第1名。中国外交部发言人为其点赞，“希望能够看到更多这种接地气，暖人心的纪录片，更好地增进两国民众相互理解。”

但是，一个日本人去记录中国的抗疫故事，在海内外引起点赞的同时，也不可避免遭到质疑。

竹内亮：有人说你收了中国政府的钱去拍的，你是帮中国政府宣传的，听到这些我觉得无所谓，因为我没收中国政府的钱，就是我想拍，我想表达自己想表达的东西而已。

“在南京街头上拍的东西，有人以为是在摄影棚拍的”

这并不是竹内亮第一次面对质疑。2020年3月，竹内亮拍摄了介绍南京防疫措施的短片《南京抗疫现场》。

竹内亮：这是针对日本人拍的，作为日本人我很担心在日本的家人朋友，所以我想把南京的防疫措施介绍给他们，这部短片在日本播出之后反响超级大，日本影响力最大的网站雅虎日本首页上登了这个视频，日本五大电视台每天转载这个视频，很多朋友看到了片子，甚至我的初恋女生都与我联系了。

记者：反响更多的是中性地看这个片子，还是带有感情色彩去看？

竹内亮：客观的比较多，但也有一些戴着有色眼镜看的，比如有日本网友评论说这是在摄影棚拍的，在南京街头上拍的东西他以为是在摄影棚拍的。

竹内亮用亲身体验的方式将南京防疫措施展现了给日本观众，但也引起了质疑。对此，竹内亮并不在乎，他试图通过纪录让日本人看到中国2%病亡率背后，是每个中国人做出的努力的做法得到了网友的认可，网友自发将这部短片翻译成十多种语种的版本，中国的抗疫经验在全球转播。

竹内亮从业20多年，早年时期他也到中国拍摄过纪录片，但真正决定他用镜头增进中日两国了解的，是他在 2011年的一个决定。2011年，竹内亮向中国妻子赵萍提出，想带她回中国创业。

起初，赵萍对丈夫的提议是反对的，但竹内亮没有放弃自己的想法，两年之后，他们举家来到中国。创业之路并不容易，争吵充斥着创业最初的阶段。2015年，在赵萍的提议下，竹内亮开始将镜头对准在中国生活的外国人和在外国生活的中国人，拍摄系列纪录片《我住在这里的理由》。

如今，《我住在这里的理由》已经更新到第五季，而竹内亮也终于知道，为了让自己集中精力创作，妻子赵萍曾独自承受公司资金吃紧等巨大压力。在接受采访时，竹内亮公开表示，《我住在这里的理由》每一集，都是给中国太太的情书。

成为纪录片导演，是竹内亮年少时就在心中萌芽的梦想。从《我住在这里的理由》到《好久不见 武汉》再到《后疫情时代》，历史的机缘，让竹内亮这个在1978年10月23日《中日和平友好条约》正式生效之日出生的日本人，不仅实现了自己的梦想，也在冥冥中承担起中日友好交流的责任。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部