国际在线报道（记者 魏宇晨）自2012年中国与中东欧国家合作机制建立以来，双方经贸合作不断提质升级，形成了全方位、多层次、宽领域、互利共赢的合作局面，为两国人民和企业带来巨大福祉。

“点击（屏幕上）的小盒子就可以买到这瓶酒，现在就买！”这是一场网络直播。正在“带货”的是来自中东欧国家的驻华使节。从波兰的啤酒到塞尔维亚的葡萄酒，从保加利亚玫瑰精油再到拉脱维亚矿物漆……中东欧国家的各种特色商品吸引了不少中国网民的观看。

最近几年，随着中国与中东欧国家经贸合作往来密切，很多中东欧国家的优质商品也搭乘着中国线上经济蓬勃发展的东风，进入中国市场。天猫国际全球招商欧洲区总监依霖告诉记者，一大批中东欧品牌在中国快速崛起并逐渐吸引了大批中国消费者，“从2019年开始，天猫国际迎来了中东欧品牌的入驻高峰，这两年入驻的中东欧品牌数量同比增长90%以上，一批中东欧品牌也在中国快速崛起。比如波兰排名第一的国民护肤品牌，它先后被波兰政府邀请参加2019年东盟博览会及2020进博会。2017年进驻天猫国际，它旗下最具特色的片状涂抹面膜迅速吸引了中国消费者，特别是年轻消费群体。2018年同比增长176%。4年时间，全品牌实现近4倍增长，销售额过亿。”

与此同时，中国与中东欧国家在传统贸易领域也不断提质升级。中国商务部数据显示，2020年，中国与中东欧国家贸易额达到1034.5亿美元，首次突破千亿美元，投资合作不断拓展。商务部新闻发言人高峰指出，“2020年，我与中东欧17国贸易额同比增长8.4%，高于同期我国对外贸易增幅和中欧贸易的增幅。2012年以来，我与中东欧17家贸易年均增速8%，是我对外贸易增速的三倍以上，中国与欧盟贸易增速的两倍以上。截至2020年底，我国累计对中东欧国家全行业直接投资31.4亿美元，涉及能源、矿产、基础设施、物流、汽车零配件等领域。”

截至目前，中国－中东欧国家经贸论坛已连续举办９届；中国－中东欧国家经贸促进部长级会议召开了３次；中国－中东欧国家投资贸易博览会在宁波成功举办４届之后，于2019年6月升级为中国－中东欧国家博览会并成功举办。中国－中东欧国家已形成了全方位、多层次、宽领域、互利共赢的合作局面。

中国商务部研究院区域经济合作中心主任张建平认为，随着中欧投资协定谈判的如期完成和《中欧地理标志协定》的签署，将为中国与中东欧国家加大相互开放、打造高质量互利合作提供制度性保障，“尤其是中欧投资协定，会使得双方未来双边的投资持续的增加，全球供应链的衔接更加紧密。在这个过程当中，电子商务一定会受益于这两个协定，原因就在于这两个协定，不仅会推动双边的投资关系的更加紧密，也会使双边的贸易会不断的得到扩大。在目前新的形势之下，电子商务这样的新平台、新业态和新模式就会有更大的用户空间，也会获得更高速的成长。”

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