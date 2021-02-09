人民网布达佩斯2月8日电 （记者于洋）“欢乐春节·美丽中国”第五届匈牙利“中国春”文化节开幕式及新闻发布会2月8日在线上举行，中国驻匈牙利大使齐大愚、匈牙利前总理迈杰希等中匈各界人士分别在线上致辞。开幕式及新闻发布会通过“云上中国春”平台和国内外社交媒体多平台同步直播。

据了解，为了迎接中国农历新年的到来，本届文化节将以线上“庙会”和线下“画展”的形式，通过丰富多彩的系列文化展示和疫情关爱活动，祝福匈牙利民众早日走出疫情阴霾，把祥和的节日氛围、新年的美好祝愿，带到更多的地方。本次“中国春”文化节将持续至3月7日。

本届文化节特别设置了“疫情关爱活动”，筹集到的10万多只医用口罩将被分发到匈牙利红十字会、以及各个举办地城市。

中国驻匈牙利大使齐大愚表示：“回首极不平凡的2020年，中匈两国和两国人民患难见真情，双方相互理解、相互支持、相互帮助，两国人民之间的友谊进一步加深。鉴于当前疫情形势，今年‘欢乐春节’活动将通过线上方式为大家带来形式多样、丰富多彩的中匈文化艺术展示。我相信，这些活动将为增进中匈人民的了解与友谊作出新的贡献。”

匈牙利前总理迈杰希向中国人民和在匈华人华侨恭贺新春，他表示，今年是中国农历牛年。牛是忠厚、毅力、家庭和睦、辛勤耕耘的象征。对于生活在匈牙利的中国人以及全体中国人民来说，这将是通过努力奋斗来取得成就的一年。

今年的“中国春”活动备受追捧，除了原定的布达佩斯中欧商贸物流园区、韦切什市、波马兹市、贝尔卡道乡四场外，后面又临时增加了赫维什市和布达佩斯十四区两大专场。

匈牙利中国文化交流协会会长滕维杰说：“疫情虽然暂时阻隔了中匈民众的正常来往，但是不能阻碍两种文化持续深化交流。中匈文化的互动不因疫情而停滞，本届文化节将始终走在一线，以实际行动与当地民众同心协力，共度时艰，为当地提振抗疫信心送去温暖、祝福和希望。”

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