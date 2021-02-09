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驻尼日利亚使馆举行中尼建交50周年媒体吹风会

中尼共同坚持多边主义反对单边行径

2021年02月09日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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驻尼使馆临时代办赵勇讲话。人民网记者 姜宣 摄

人民网阿布贾2月8日电 （记者姜宣）2月8日，值中国与尼日利亚建交50周年前夕，我驻尼日利亚使馆举行媒体吹风会，临时代办赵勇出席并讲话。

赵勇表示，中国和尼日利亚于1971年2月10日建交，2005年双方发表联合公报，将两国关系提升为战略伙伴关系。50年来，两国始终相互尊重、相互信任、相互支持。双方在政治、经济、文化和安全等各领域的务实合作成果丰硕，给两国和两国人民带来了巨大利益。中尼合作已成为中非合作和南南合作的重要组成部分。

赵勇表示，50年来，中尼经贸关系发展强劲，在互利共赢基础上，双边合作规模和领域持续扩大，合作模式更加多样化，其中阿卡铁路、奥贡自贸区、本币互换、卫星发射、海洋联合科考等合作在非洲均是首开先河。2018年中非合作论坛北京峰会期间，双方签署关于共同推进“一带一路”建设谅解备忘录。2019年，中尼双边贸易额达192.7亿美元，为1971年建交之初的1900倍，在中国全球40大贸易伙伴中增速第一。2020年前10个月，中尼双边贸易额克服疫情不利影响，同比增长0.7%。

赵勇表示，为支持尼抗击疫情，中国政府向尼政府提供了三批医疗物资援助，及时同尼方分享防控疫情经验，中国在尼企业和侨民为尼抗疫援助了30亿奈拉（约合人民币5000万元）。

赵勇表示，今年，中国国务委员兼外长王毅将尼日利亚作为他新年出访的第一个国家，充分体现了中国对尼日利亚和对中尼关系的重视。访问期间，王毅会见了布哈里总统，同奥尼亚马外长举行会谈，达成广泛共识。双方总结了过去50年的成功经验，共同规划了下个50年发展蓝图。

赵勇表示，中方愿同尼方共同坚持多边主义，反对单边行径；坚持自由贸易，反对保护主义；坚持公平正义，反对强权霸凌，维护广大发展中国家利益。今年下半年，中非合作论坛新一届会议将在塞内加尔召开，中方愿同尼方及其他非洲国家一道，推动会议圆满举行，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

(责编：高歌、常红)

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