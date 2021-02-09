新华社布加勒斯特2月8日电（记者林惠芬）罗马尼亚近来新冠疫情趋于好转，全国幼儿园、中小学本学年第二学期8日开学，超过三分之二学生到校上课。

据当地媒体报道，当天全国总计291.8万多学生（含幼儿园）中有213万人到校上课，其中幼儿园和小学到校上课人数比例最高。

罗马尼亚此前因新冠疫情严重，学校于去年11月初全部停止线下课，改为网上授课。随着疫情出现好转，罗教育部决定第二学期开始恢复到校上课。

根据罗教育部日前发布的命令，除学前儿童外，其他学生及教职员工在课堂、教研室等学校所有室内外场所均须佩戴口罩；学校必须确保落实消毒等卫生防疫措施，每个教室的学生不得超过30人；教师将筛查和观察学生健康状况，发现学生有发烧或疑似感染新冠病毒症状，应立即采取隔离措施并报告校方，并视病例情况采取班级或年级停课措施。

罗马尼亚官方8日公布的疫情统计数据显示，过去24小时该国新增确诊病例1319例，累计确诊746637例；新增死亡病例80例，累计死亡18961例。

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