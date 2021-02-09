施维 张悦

“等到疫情过后，我想出去走走，看山、看水、看花、看亲人朋友……”这首由德国伯乐高级文理中学中文合唱团演唱的《疫情过后》最近火遍全网。优美的旋律、地道的中文、真挚的感情感动了无数网友。

《疫情过后》是德国伯乐高级文理中学中文合唱团演唱的众多中文歌曲之一。去年，合唱团的师生们就曾一起演唱中文歌曲《让世界充满爱》，为抗击疫情的武汉人民加油打气。

远在万里之外的德国中学为什么会有中文合唱团？这所名为“伯乐”的学校和中国存在着哪些渊源？德国师生对中国有着怎样的特殊感情？带着这些问题，人民网书面采访了德国伯乐高级文理中学校长西蒙妮·罗恩（德文专访全文）和中国驻德国使馆原公使衔参赞董琦。

以歌声为纽带 深化中德情缘

位于德国北威州埃森市的伯乐高级文理中学有着一千多年的历史，是德国最古老的12所公立高级文理中学之一。

罗恩介绍，学校早在20多年前就与中国结下了不解之缘。1995年，成立汉语兴趣小组，并在2008年设置了高中汉语学分课程，成为埃森市当时唯一开设汉语课并将其列入德国高中毕业考试科目的学校。

董琦在采访中表示，德国伯乐高级文理中学在加强汉语教学和对华交流方面抱有强烈愿望。中德两国政府签订了语言教学合作协议，向对方中小学互派语言教学志愿者。因此，每年都有汉语教学志愿者到该校任教，支持他们的汉语教学工作。

2014年3月，国家主席习近平夫人彭丽媛曾访问德国伯乐高级文理中学并旁听了一堂中文教学课。在课堂上，她鼓励学生们通过唱中文歌曲来学习中文。以此为契机，学校成立了中文合唱团。

2016年10月，彭丽媛在北京钓鱼台国宾馆会见来华游学的德国伯乐高级文理中学师生。她表示，两年多来，同学们的中文不仅越说越流利，中文歌曲也越唱越好。相信这次游学经历将会加深同学们对中国的了解。希望同学们继续学习中文和中国文化，更多了解中国，将来成为促进中德两国人民友谊的使者。

德国伯乐高级文理中学的中文合唱团曾多次参加中德两国举办的人文交流活动。2014年“中德语言年”和2016年“中德青少年交流年”活动都留下了他们热情洋溢的歌声。每一次的演出经历都在这些德国学生心中留下了美好的青春记忆，播下了中德友谊的种子。

为发现懂中文的“千里马” 定名“伯乐”

谈到学校中文名“伯乐”的由来，董琦愉快地回忆起陪同时任中国驻德国大使史明德访问该校的场景。

2014年初，时任中国驻德国大使史明德到访鲁尔区并参观伯乐高级文理中学。在会谈中，校方提出请大使为学校命名。2014年正是中国的马年，再加上“伯乐”二字和德文校名“Burggymnasium”中的“Burg”发音相近，史明德便建议该校中文名为“伯乐高级文理中学”，寓意学校能够像伯乐一样发现和培养懂中文的“千里马”，为中德友谊和人文交流打下坚实基础。

时任驻德国大使史明德（右）访问德国伯乐高级文理中学。董琦供图

时任驻德国大使史明德为德国伯乐高级文理中学题写的中文校名和寄语。董琦供图

心心相通 学生成为两国人文交流的根本

罗恩告诉人民网，伯乐高级文理中学在上海、昆明都有伙伴学校，也会定期组织师生前往中国访学。此外，学校与武汉大学也一直保持着交流。

该校中文合唱团大部分成员曾在2019年前往武汉参加秋令营活动，对武汉有着很深的感情。去年，新冠肺炎疫情暴发之初，该校学习汉语的同学们纷纷给远在上海和昆明的中国伙伴写去慰问信，中文合唱团团员及一些参加过武汉秋令营的同学共同录制了歌曲《让世界充满爱》，用歌声表达对武汉的爱和支持。此后，随着德国疫情加重，武汉大学的师生们也发来了祝福视频，为德国朋友加油。

由于疫情，德国伯乐高级文理中学的学生从2020年12月中旬开始居家学习，对华线下交流活动也不得不中止。他们非常渴望尽快恢复正常的生活，并憧憬着再次来到中国。

在合唱团指导老师的提议下，同学们再次通过歌声表达自己内心的感受。一首抒发心声的《疫情过后》迅速登上了中国的网络热搜榜。对此，罗恩说：“我们很高兴看到这段视频得到中国朋友的好评。中德两国人民的心是紧密相连的。”她还表示，等疫情结束后，学校计划逐步恢复与中国的定期交流活动，也希望学生们将来有更多的机会去中国“看山、看水、看花、看亲人和朋友”。

董琦表示，中德两国的青少年，特别是中学生，将成为未来中德关系的见证者和维护者。无论是德国伯乐高级文理中学的汉语课和中文合唱团，还是两国举办的各类青少年交流活动，都很好地证明了青少年之间的交流才是中德两国人文交流的根本。

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”两国青年学子互学语言，有助于增进理解和交流，更有助于发展中德两国友谊，他们正是推动中德两国关系行稳致远的“千里马”。

(责编：高歌、常红)