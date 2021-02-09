新华社布达佩斯2月8日电（记者袁亮）中国驻匈牙利大使馆、匈牙利资产管理不管部、匈牙利邮政局与布达佩斯中国文化中心8日共同举行中国农历牛年生肖邮票首发仪式。

本次邮票发行活动是匈牙利“欢乐春节”系列活动的重要内容之一。受疫情影响，发行仪式采用线上方式举行。

中国驻匈牙利大使齐大愚在视频致辞中高度评价中匈两国人民友好合作、同舟共济抗击新冠疫情，期待两国关系不断迈上新台阶、两国人文合作开拓新领域。

匈牙利资产管理不管部国务秘书埃迪特对新冠疫情期间中国政府、企业、大学和友好城市给予匈方的大量捐赠表示感谢，对中国政府为抗击疫情所作的巨大努力表示全面认可，期盼2021年匈中两国彻底战胜疫情。

匈牙利邮政局董事长莎拉介绍了牛在中国文化中代表可靠、务实、坚韧的寓意，并祝愿大家在新的一年里平安健康。

此次发行的牛年生肖邮票是匈邮政局连续发行的第8枚中国生肖邮票。共发行2万枚牛年生肖邮票小型张，每枚小型张由4枚邮票组成。小型张分两款设计图案，由匈牙利设计师曼德尔·阿明·本亚明设计，以红、黄、白三色为底色，展现了祥云中昂首奋蹄的耕牛形象。

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