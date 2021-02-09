新华社莫斯科2月8日电（记者鲁金博）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫8日对媒体说，俄罗斯有兴趣恢复与欧盟关系，但需要在考虑双方利益基础上进行。

佩斯科夫说，俄罗斯一直有兴趣恢复与欧盟关系，俄罗斯不是俄欧关系停摆的始作俑者。俄罗斯认为，恢复俄欧关系必须考虑双方利益。

本月4日至6日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利访问俄罗斯。俄外交部7日表示，博雷利离俄后有关俄欧关系言论与他在俄罗斯召开记者会时所说“前后不一”，俄方感到惊讶。

对此，佩斯科夫认为，这并不意味着俄罗斯与欧盟之间的脆弱关系将进一步恶化。

5日，博雷利与俄外长拉夫罗夫出席联合记者会时说，欧俄关系远不令人满意，但双方外交渠道仍应保持畅通，欧盟尚未就追加对俄制裁制定方案。但随后，博雷利在社交媒体上表示，俄方在其访俄期间驱逐欧洲三国外交官说明俄不想抓住机会与欧盟展开建设性对话，他与拉夫罗夫的对话凸显欧俄正“分道扬镳”。欧盟必须制定方案让俄承担后果，不排除追加制裁。

俄罗斯外交部5日宣布瑞典、波兰和德国驻俄外交机构相关人员为“不受欢迎的人”，要求他们近期离境，原因是这些人参加了未经官方批准、声援俄反对派人士纳瓦利内的集会。

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