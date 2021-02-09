人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

欧洲三国宣布驱逐俄外交机构人员 俄方表示此举毫无根据

2021年02月09日09:08 | 来源：新华社
小字号

新华社纽约2月8日电 综合新华社驻外记者报道：德国、瑞典、波兰等欧洲三国8日分别宣布驱逐俄罗斯驻本国外交机构人员，作为对俄罗斯此前要求三国驻俄外交机构人员离境的回应。俄外交部同日表示此举毫无根据且不友好，是对俄内政的干涉。

德国外交部当天发表声明说，根据《维也纳外交关系公约》，宣布俄罗斯驻德国大使馆一名工作人员为“不受欢迎的人”，并表示这是对俄方5日宣布驱逐德国外交官的回应。

瑞典外交大臣林德在社交媒体上说，瑞方已通知俄罗斯驻瑞典大使，要求俄罗斯使馆一名工作人员离境。她说，俄方驱逐“仅履行职责的瑞典外交官”的决定不可接受，这是对这一决定的“明确回应”。

波兰外交部发表声明说，波外交部根据对等原则并与德国、瑞典协调，决定宣布俄驻波兹南总领事馆一名工作人员为“不受欢迎的人”，并要求其离境。

针对欧洲三国驱逐俄罗斯外交机构人员，俄外交部发言人扎哈罗娃8日在接受俄媒体采访时表示，俄罗斯认为德国、瑞典、波兰三国驱逐俄外交机构人员的举动毫无根据且不友好，是西方针对俄罗斯采取的一系列行动的延续，俄方认为这些行动是对俄罗斯内政的干涉。

俄外交部网站5日发表声明说，就瑞典和波兰驻圣彼得堡总领事馆、德国驻俄罗斯大使馆相关人员于1月23日参加非法活动一事，俄方已向瑞典、波兰和德国提出抗议。依据《维也纳外交关系公约》相关规定，俄方宣布相关人员为“不受欢迎的人”，要求他们于近期离境。

俄罗斯反对派人士纳瓦利内1月17日从德国返回俄罗斯时，俄执法机构以其多次违反缓刑规定为由将其逮捕。1月23日，纳瓦利内的支持者未经批准，在包括莫斯科在内的多个城市组织游行活动。2月2日，莫斯科市地方法院判处纳瓦利内3年半监禁。（参与记者：任珂、付一鸣、陈序、吴刚）

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部