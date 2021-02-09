伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊7日说，美国解除对伊朗制裁是伊方重回伊朗核问题全面协议的前提，这是伊方“最终且不可更改”的决定。

同一天，美国总统约瑟夫·拜登在美国媒体播发的采访中说，美方不会为促成伊朗重返谈判桌而解除制裁。

【伊朗示强硬】

伊朗国家电视台报道，哈梅内伊与伊朗空军官员开会时提到，美国解除对伊制裁是伊朗重返伊核协议的前提。

“伊朗已经履行协议规定的所有义务，而美国和欧洲三国没有……如果他们希望伊朗重新履行义务，美国必须切实……解除制裁，”哈梅内伊说，“确认所有制裁都已准确解除以后，我们才会完全遵守（协议）……这是不可更改的最终决定，伊朗所有官员对此意见一致。”

法新社评述，哈梅内伊的言论表明伊方就重返伊核协议的立场没有回旋余地。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的政府单方面退出伊核协议，随后恢复并追加对伊制裁。

伊朗和美国近来就重返伊核协议互开条件，都要求对方先迈出第一步。美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国取消制裁。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫6日敦促美国尽快重返伊核协议，提及伊朗议会先前通过的法案和今年的总统选举。

依据伊朗议会去年12月通过的一项法案，如果美国2月下旬没有放松对伊制裁，伊朗政府将进一步突破伊核协议限制。伊朗总统选举定于6月举行，国内选举气氛渐浓。西方媒体推测，如果选举产生一名强硬派总统，伊核协议前景难料。

【美国不让步】

拜登在美国哥伦比亚广播公司新闻部7日播出的采访中谈及伊朗核问题。记者问他美国是否会解除制裁以换取伊朗重返谈判桌，拜登说“不”。

记者追问伊朗是否必须首先停止铀浓缩，拜登点头。美国政府一名高级别官员随后解释，拜登认为伊朗浓缩铀丰度不能超出伊核协议规定的上限。

伊朗1月4日宣布，福尔多核设施浓缩铀丰度已经提高至20%，恢复到伊核协议签署前水平。伊核协议规定，伊朗浓缩铀丰度不可突破3.67%。

伊朗在美国退出伊核协议以后不断提高浓缩铀丰度，但远不到制造核武器要求的90%。伊朗政府多次说，如果美方解除制裁，相关核活动“可逆”。

美国国务卿安东尼·布林肯5日与英国外交大臣、法国外交部长、德国外交部长举行视频会议，磋商如何重启伊核协议，以期就这一议题达成“统一战线”。

法新社评述，美国及英法德三国打破伊核协议僵局的时间不多。伊方先前威胁，如果美方届时没有解除制裁举措，2月21日起将禁止国际原子能机构核查人员进入伊朗多处核设施。（包雪琳）（新华社专特稿）

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