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欧盟“外长”结束访俄后提制裁 俄罗斯表惊讶

2021年02月09日08:56 | 来源：新华网
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欧洲联盟委员会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利7日说，俄罗斯拒绝与欧盟“建设性对话”，欧盟必须制定让俄方承担后果的方案，不排除追加制裁。

博雷利4日至6日访问俄罗斯。俄外交部7日说，对博雷利结束访俄后发表上述言论，俄方表示惊讶。

【自述访俄“不易”】

博雷利在社交媒体写道，俄罗斯之行“非常复杂”，他本人“带着深深的忧虑”回到比利时首都布鲁塞尔欧盟总部。“看起来俄罗斯正在逐渐切断与欧盟的联系。”

他提及俄方驱逐欧洲三国外交官一事，称这说明俄罗斯“不想抓住机遇与欧盟展开更有建设性的对话”。欧盟“不得不考虑（俄罗斯将承担的）后果”，将由欧盟成员国决定下一步怎么走，“当然，将包括制裁”。

俄罗斯卫星通讯社报道，博雷利访俄期间与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤，谈及欧俄关系以及国际热点议题。他还会见了俄罗斯民间团体代表。

俄罗斯外交部5日宣布瑞典、波兰和德国驻俄外交机构相关人员为“不受欢迎的人”，要求他们近期离境，原因是这些人参加了未经官方批准、声援俄反对派人士阿列克谢·纳瓦利内的集会。

博雷利7日在社交媒体上说，他曾经直接请求拉夫罗夫撤销驱逐外交官的决定，但无济于事。

博雷利定于22日向欧盟成员国外长汇报这次俄罗斯之行。27个成员国领导人定于3月在欧盟峰会上讨论俄欧关系。追加对俄制裁的方案需要成员国一致同意。

【俄称“前后不一”】

俄罗斯外交部发言人7日说，对博雷利离俄后有关俄欧关系的言论，俄方表示惊讶，因为这与他在俄罗斯召开记者会时所说“前后不一”。

卫星通讯社报道，博雷利5日与拉夫罗夫在俄首都莫斯科出席一场联合记者会时说，尽管欧盟与俄罗斯关系远不令人满意，双方外交渠道仍应保持畅通。他还说，欧盟尚未就追加对俄制裁制定方案。

俄外交部发言人说，博雷利在莫斯科的记者会上有机会就这次访问发表评论，他也发表了见解，“没有人在时间和形式上限制他”。

围绕纳瓦利内事件，欧盟与俄罗斯关系自去年以来恶化。欧盟去年10月以俄方“涉嫌参与谋杀”纳瓦利内为由，制裁俄方6名官员和一家研究机构。俄罗斯否认欧盟说法并根据对等原则反制，呼吁停止将该事件政治化。莫斯科市地方法院本月2日以诈骗罪判处纳瓦利内三年半监禁。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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