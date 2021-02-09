南非政府7日宣布暂缓启动接种由英国阿斯利康制药公司研发的新冠疫苗，原因是一项研究结果显示，这款疫苗在预防感染于南非发现的变异新冠病毒方面效力有限。

【暂换其他疫苗】

阿斯利康疫苗由阿斯利康公司与英国牛津大学联合研发，已在英国和欧洲联盟地区投入使用。南非已接收100万剂阿斯利康疫苗，原定本月中旬启动接种。

南非卫生部长兹韦利·穆凯兹7日在视频记者会上说，南非发现的变异新冠病毒似乎传染性更强，南非目前新增病例中90%感染这种毒株，而阿斯利康疫苗“似乎对这种变异病毒无效”。

他说，南非政府因而决定暂缓启动阿斯利康疫苗接种，但会在本月晚些时候启用其他新冠疫苗，为医护工作者接种，政府期望“下周起的4周内收到强生疫苗、辉瑞疫苗”。

强生疫苗由美国强生公司研发，尚未在任何国家或地区获批使用。辉瑞疫苗由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发，已在全球多国投入接种。南非政府先前宣布已预订2000万剂辉瑞疫苗。

至于阿斯利康疫苗，穆凯兹说，南非卫生部科学委员会提出指导建议以后，南非才会使用这款疫苗。

【研发新版疫苗】

南非金山大学7日早些时候说，金山大学与牛津大学联合试验的初步数据显示，阿斯利康疫苗只能“最低程度预防轻至中度感染”南非发现的变异新冠病毒。这表示，接种者仍然可能感染这种变异病毒，出现轻至中度症状。

这项研究结果尚未在科学刊物发表，有待同行评议。

阿斯利康公司发言人强调，参与这项试验的2000多名接种者无人患新冠重症或死亡。不过，路透社报道，这些接种者平均年龄31岁，大多数是年轻人，患重度新冠病症的风险本就不高。

阿斯利康发言人说，牛津大学和阿斯利康已开始改进新冠疫苗，预期秋季研发出能够预防在南非发现的变异病毒的新版疫苗。

南非卫生部7日数据显示，南非单日新增新冠确诊病例2435例，新增死亡病例110例。截至当天，南非累计确诊新冠病例超过147万例，其中病亡46290人。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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