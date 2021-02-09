新华社联合国2月8日电（记者王建刚）联合国大会主席发言人瓦尔马8日宣布，联大主席和安理会轮值主席已签署一封致会员国的联合信函，正式启动下任联合国秘书长的遴选和任命流程。

瓦尔马在当天举行的例行记者会上说，该信函于5日签署，已在联合国网站上发布。联大主席和安理会轮值主席将在收到提交审议的候选人名单后，联合向所有会员国散发，并将为所有候选人提供与各机构成员进行非正式对话或会晤的机会。

瓦尔马说，在联大举行的与候选人的非正式对话将在今年5月或6月安理会开始自身选举之前进行。如果有必要，非正式对话可能会在整个选举过程中持续进行。

就是否已有候选人被提名、会员国是否有提交候选人最后期限的问题，瓦尔马说，现任秘书长古特雷斯已经向联大主席确认了他谋求连任的决定，目前还没有其他人表示将参选秘书长一职；期限可以灵活掌握，联大主席在最近一次记者会上说，候选人名单甚至可以在今年年底前提交。

古特雷斯发言人迪雅里克1月11日证实，古特雷斯将寻求连任。古特雷斯来自葡萄牙，于2017年1月1日开始担任联合国秘书长，任期5年。

根据《联合国宪章》，联合国秘书长的产生首先必须由安理会推荐，然后由联大任命，任期5年，可连任。

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