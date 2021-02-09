联合国欢迎利比亚政治对话进程

联合国秘书长古特雷斯2月5日对利比亚政治对话论坛当天选举产生利比亚统一临时行政机构表示欢迎。

在联合国主持下，最新一轮利比亚政治对话论坛会议5日在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构，包括过渡政府总理和总统委员会。古特雷斯在纽约联合国总部举行的记者会上表示，这是利比亚和平进程的重大突破。

古特雷斯祝贺当选的利比亚统一临时行政机构成员，呼吁利比亚各方和国际利益攸关方尊重选举结果，并敦促统一临时行政机构和有关各方认可突尼斯路线图的原则和时间表。他说，利比亚交战方达成停火协议后，又形成统一临时行政机构，说明利比亚正朝着正确的方向迈进。联合国将继续支持利比亚人民建立和平与繁荣国家的努力。

阿军方击毙多名塔利班武装分子

阿富汗东部楠格哈尔省政府2月6日发表声明说，阿空军5日夜间在该省发动空袭，击毙至少18名塔利班武装分子。

声明说，空军依据情报对楠格哈尔省谢尔扎德地区的塔利班营地发动空袭。被击毙的武装分子包括14名塔利班特种部队成员，另有10名武装分子受伤。

塔利班方面尚未对这起事件做出回应。

阿富汗政府与塔利班于2020年9月12日在卡塔尔启动和平谈判，因分歧众多，谈判进展缓慢。与此同时，双方冲突也一直未停止。

韩放宽非首都圈部分防疫措施

韩国防疫部门2月6日宣布放宽非首都圈地区的部分防疫措施。根据韩国中央灾难安全对策本部当日发布的消息，韩国政府决定继续维持各地当前防疫级别至2月14日，即首尔、仁川、京畿道等首都圈地区维持2.5级，非首都圈维持2级。同时，考虑到疫情常态化对经济造成较大影响并且非首都圈地区新增确诊病例数稳步下降，政府决定允许非首都圈地区的餐厅、咖啡厅、健身房、KTV等场所每日营业结束时间从21时延长至22时。

不过，中央灾难安全对策本部提示，在首都圈，本周平均日增确诊病例258例，与上周相比小幅增加。目前，全国疫情减缓势头出现停滞，疫情存在再次扩散的风险，首都圈尤为明显。因此，春节假期期间韩国全国将继续实施禁止5人及以上聚会的措施。

（均据新华社电）

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