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多国政要媒体好评如潮  开放合作呼声日渐高涨

欧盟也想对中国疫苗“开绿灯”（环球热点）

本报记者 李嘉宝
2021年02月09日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　1月18日，德国埃森大学医学院，一名医护人员（左）在接种新冠疫苗。
　　唐 颖摄（新华社发）

　　塞尔维亚总统称赞中国疫苗值得信任；匈牙利将在本月接种第一剂中国疫苗；奥地利总理建议欧洲药品管理局（EMA）考虑审批中俄疫苗……连日来，多个欧洲国家对中国新冠疫苗表达开放态度。此外，部分西方媒体也发出理性声音称，“是时候信任中国疫苗了！”“疫苗接种事关科学和生命，而不是政治争端。”

　　专家指出，当前欧洲疫情形势依旧严峻，还面临疫苗短缺困境。中国疫苗安全有效，在世界范围内获多国认可。中欧在疫苗问题上加强合作，不仅有利于欧洲国家抗击疫情，也将给全球公共卫生治理注入正能量。

　　

　　“疫苗审批不应有地缘政治禁忌”

　　“有了中国的帮助，塞尔维亚的疫苗接种比例超过欧盟。”法新社2月5日的报道指出，根据相关数据，近两周时间内，拥有700万人口的塞尔维亚已为超过45万民众接种了新冠疫苗，成为首个大规模接种中国疫苗的欧洲国家。

　　1月16日，塞尔维亚向中国预定的100万剂疫苗运抵塞境内。1月18日，塞药品和医疗器械局方面表示，根据欧盟与世卫组织的标准，已评审相关文件和科学证据，确认了中国疫苗的质量、有效性与安全性。

　　德国《经济周刊》网站称，在欧盟核心地区，人们也在公开讨论批准中国和俄罗斯的新冠疫苗。法新社近日援引消息人士的话说，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，中俄新冠疫苗一旦“显示全部数据”，就可能获准在欧盟使用。德国总理默克尔近日提到，“塞尔维亚使用中国疫苗后，比其他欧洲国家接种速度更快”。

　　匈牙利已经行动起来，成为第一个批准并订购中国国药疫苗的欧盟成员国。据法新社报道，匈牙利政府2月5日表示，计划于本月晚些时候开始给本国公民接种中国疫苗。另一个欧盟成员国捷克也跃跃欲试。据路透社报道，日前在匈牙利访问的捷克总理巴比什表示，将有可能参考匈牙利的做法，加快疫苗接种速度。

　　一些欧盟国家政要对EMA审批中国疫苗持积极态度。奥新社近日报道，奥地利总理库尔茨在一份声明中指出，只要中国或俄罗斯疫苗公司提出申请，EMA就应考虑进行审批，在疫苗审批问题上“不应有地缘政治禁忌”。德国卫生部长施潘向《法兰克福汇报》表示，一旦EMA批准了，欧盟没有理由拒绝中国疫苗。“不论疫苗是哪个国家生产的，只要它安全有效，就可以用于对抗疫情”。

　　“欧洲面临疫苗短缺和交货延迟”

　　世卫组织日前指出，阿斯利康和辉瑞公司都存在供应问题，没有一家公司能够负担起整个欧洲的疫苗接种，疫苗竞争的白热化或将难以真正纾解。欧盟委员会主席冯德莱恩承认，欧盟在确保成员国公民获得足够疫苗的策略上出现错误。

　　“在欧洲，疫苗接种缓慢正引发公众愤怒。”法新社称。英国《每日快报》指出，一直依赖美英制药业的欧盟意识到，他们的疫苗接种计划远落后于其他国家，这让欧盟选择与中国疫苗合作成为可能。

　　“当前欧盟面临疫情反弹的压力，疫苗接种成为防疫的重要选项。然而，欧洲疫苗的紧张状态不能满足各国大规模接种的迫切需求。”中共中央党校国家战略研究院副教授赵柯在接受本报采访时指出，反观中国，疫苗研发和接种速度都远快于欧洲国家，中国疫苗的稳定性和可靠性在事实中得到验证。此外，中国疫苗还大规模走向世界多国。中国政府致力于疫苗在国际社会的公正分配，为其他国家，尤其是发展中国家提供疫苗接种方面的支持。对于中国疫苗的国际信誉，包括欧洲在内的国际社会有目共睹。

　　“是时候信任中国和俄罗斯的疫苗了！”当地时间2月5日，《纽约时报》以此为题刊登评论文章称，面对严重的疫苗短缺和交货延迟，法国、西班牙和德国开始讨论订购中俄疫苗。“‘半绝望状态’似乎终于促使他们大声疾呼，不要对非西方疫苗‘心存偏见’”。文章还强调，越来越多的证据表明，来自中俄的疫苗是安全可靠的。考虑到全世界的供应问题，“应迅速认真对待”。

　　“疫情反复给欧洲经济复苏蒙上阴影。若欧洲国家能改变偏见，从技术角度，以客观的、非政治化眼光去看待中国疫苗，将有利于缓解欧洲疫苗紧张的困境，抑制疫情反弹，从而减轻经济复苏的压力，这对欧洲国家来说是百利而无一害的。”赵柯说。

　　“通过国际合作共同战胜疫情”

　　在抗疫的紧迫形势下，越来越多欧盟政要发出理性声音，表达对“疫苗政治化”论调的批评。奥地利总理库尔茨强调，每一种有效和获批的疫苗对抗击疫情都很重要，“只有通过国际合作，我们才能共同战胜疫情”。捷克总理巴比什更是直言，疫苗接种与政治无关，而与安全和健康有关。

　　针对个别质疑杂音，中国外交部发言人汪文斌在2月5日的例行记者会上表示，中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位，中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并积极开展国际合作。他希望，国际社会在疫苗问题上团结一致、形成合力，共同努力使疫苗成为全球公共产品，促进疫苗在全球的公平分配和使用，争取早日战胜疫情。

　　“在疫苗接种上，欧美需要与中国和俄罗斯合作。疫苗接种事关科学和生命，而不是政治争端。”德国《柏林日报》近日呼吁。

　　赵柯指出，中欧作为两个重要的国际战略力量，在包括公共卫生议题在内的全球事务上，互为重要的合作伙伴。疫情发生后，中欧互相支持，向对方伸出援手，并分享疫情信息，进行经验交流。中欧企业在疫苗研发上也有合作行动。疫情当前，没有一个国家或地区能独善其身。在全球抗疫上，中欧在许多方面有合作空间。一方面，双方应发挥负责任国际行为体的担当，帮助更多发展中国家建立稳固的疫情防控网络，并在疫苗研发和公平分配等方面开展合作。另一方面，中欧应携手完善国际公共卫生体系的相关制度，为全球公共卫生治理贡献积极力量。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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