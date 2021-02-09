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美方一些人总是摆不正心态（望海楼）

■ 严 瑜
2021年02月09日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，美国某智库发布匿名涉华报告，通篇充斥着对华“新冷战”思维和挑起意识形态对抗的险恶用心，再次暴露美国某些所谓“精英人士”遏制中国和平发展的图谋。

　　近年来，面对中国的快速发展，美方一些人总是无法摆正心态，常犯“红眼病”，屡屡炮制撒谎造谣的“谎言集”“阴谋论”，肆意抹黑中国。最近这份匿名报告，正是此种阴暗心理和懦弱心态作祟的产物。

　　新中国成立70多年特别是改革开放40多年以来，中国坚持走和平发展道路，取得举世瞩目的发展成就，跃升为世界第二大经济体。中国的发展是为了自立自强，是为了满足人民日益增长的美好生活需要，绝不以牺牲别国利益为代价，更不会抢夺别人的“蛋糕”。

　　对世界而言，中国的发展意味着什么？现实已经给出明确答案：中国的发展是世界的机遇。中国领导人多次表示，中国人民欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。中国愿同世界各国共享发展红利。新冠肺炎疫情发生后，中国更以实际行动，积极参与国际抗疫合作，坚定实施对外开放基本国策，加快构建新发展格局，为世界抗疫和经济复苏注入信心与动力，尽显大国担当。

　　长期以来，中国的发展为广大发展中国家树立了典范，极大提升了发展中国家建设好自己国家的信心。这是中国对人类的巨大贡献之一。美国等发达国家从中国的经济发展中获益良多，这也是明眼人的共识。为维护世界和平、促进人类进步，中国作出卓著贡献。然而，美方一些人罔顾事实，妄称中国“不再是一个安于现状的大国”，还想给中国扣上所谓“修正主义大国”的帽子，极力煽动中美战略对立，意图通过“新冷战”和意识形态对抗，遏制中国发展，维持美国和西方反华势力念念不忘的所谓“自由世界秩序”，其根本目的就是要维护美国在全球的霸权地位。

　　美国一些人的认知不符合世界潮流。当今世界呈现两大特点：一是多极化加速形成。以中国为代表的新兴经济体和发展中国家整体力量迅速上升，从根本上改变了世界力量格局，个别国家一家独大、称霸世界的时代已成过去。二是和平与发展仍是时代主题，互利共赢是人心所向。历史和现实一再告诉我们，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战还是打贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。

　　眼下，百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情大流行，人类正在经历罕见的多重危机。站在十字路口，世界各国唯有摒弃意识形态偏见和冷战思维、零和博弈，共同走和平共处、互利共赢之路，才是造福人类社会的正道。

　　中美关系是世界上最重要的双边关系之一。维护和稳定中美关系，事关两国人民和世界各国人民福祉，也关乎世界和平、稳定、发展。中美关系正处在关键时刻，双方应该相互尊重彼此核心利益和各自选择的政治制度与发展道路，各自办好本国的事。同时，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展。一味对抗施压，既不能让美国再次伟大，更不能阻挡中华民族走向伟大复兴的步伐。

　　美方一些人但凡清醒点，就能看见美国国内的沉疴乱象。与其沉迷于对外挥动霸凌大棒，不如眼睛向内，先仔细找找自身病根，开出对症“药方”。中国从没想要威胁谁，但也不怕别人的威胁。若试图将中美关系推向对抗冲突，其结果必将是害人更害己。

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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