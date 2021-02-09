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国际回声

2021年02月09日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　在中国政府高度重视和中国人民大力支持下，北京冬奥会各项筹备工作克服疫情影响，进展非常顺利。国际奥委会支持中方举办一届绿色、共享、开放、廉洁的冬奥会理念，愿同中方共同努力，确保北京冬奥会成功精彩安全。这不仅将使在3亿中国人中推广冰雪运动的愿景成为现实，也将有力促进国际奥林匹克运动发展。

　　北京2022年冬奥会将是一个伟大时刻，秉持和平、团结和友谊的精神，将全世界凝聚在一起。北京将书写历史，成为有史以来首个既举办过夏季奥运会，又举办过冬季奥运会的“双奥之城”。从出色的赛事筹办工作中，我们足以感受到中国人民对冰雪运动的热情。中国人民热情好客、卓越高效，这一点我们已多次见证，我们对北京2022年冬奥会万分期待。

　　我们已经充分见证中国如何抗击新冠肺炎疫情。中国主办方将与国际奥委会通力合作，确保北京冬奥会安全举办，我们对此深信不疑。中国已经蓄势待发，将举办一届令人难忘的北京2022年冬奥会！

　　——国际奥委会主席巴赫

　　确保北京冬奥会成功举办是国际奥委会和中国的共同目标。当前，全球仍处于防控疫情的关键时刻，中国采取强有力措施，取得显著抗疫成效，积累丰富抗疫经验。国际奥委会将尊重并遵守中方防疫规定，认真研究制定相应方案，确保防疫举措周密、可靠，保障所有奥运会参会人员以及赛场所在地居民的健康安全。在赛事组织、赛会服务、测试赛等方面，国际奥委会将与包括中方在内的各方通力合作，共同努力。

　　我对北京冬奥会筹备工作取得的亮眼成绩并不感到意外。我们充分感受到，中国人民对奥运的热爱已经深深融入当地文化，成为了解和感知体育精神的重要方式，中国举办冬奥会吸引了中国年轻一代的广泛热情参与。

　　北京冬奥会将使用100%清洁能源，例如首次在奥运会制冰过程中使用新型二氧化碳制冷剂，这些都将使冬奥会更加绿色，北京冬奥会将是史上最清洁的奥运会。

　　——北京冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇

　　（综合本报记者季芳、陈晓航和新华社记者采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 18 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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