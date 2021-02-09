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创意外卖带来新体验（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻埃及记者  景  玥
2021年02月09日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　阿萨夫是以色列特拉维夫一家餐厅的老板。疫情防控期间，他借鉴社交媒体上一个名为“名厨到餐桌”的项目，推出半成品外卖盒服务。

　　“名厨到餐桌”意即将名厨制作的各种半成品食材打包成外卖出售。外卖盒里包含制作菜肴所需的所有主菜和配菜的半成品，牛排、羊腿等需要入味的食材进行了腌制，蔬菜水果都进行了清洗，烹饪所需的调料、香料和酱料也一应俱全。盒中附带名厨烹饪食谱及视频教程链接，包括烹饪时间、火候、调料用量等每一步都解说得很详细。此外，食谱中还标明了食物所含的碳水化合物、脂肪、蛋白质及热量比例等各项指标，可谓相当贴心。

　　阿萨夫说：“为了让顾客在家也能享受到高品质美食，我们提供的半成品食材在制作工艺上不打折扣，与在餐厅里堂食同样讲究。比如，炖鸡腿用的石榴糖浆都是厨师亲自熬制的，另一款番茄辣椒沙拉经过了20小时慢炖而成。”

　　已经点过两次外卖盒的顾客佐哈尔说：“这种半成品外卖盒在疫情防控期间非常受欢迎，一是在家即可享受名厨大餐；二是自己动手也很有趣味和成就感。”据介绍，每份外卖盒的价格从28.5新谢克尔（1美元约合3.3新谢克尔）到69.5新谢克尔不等，内含运费，网站还会定期发放优惠券。“在消费水平较高的以色列，这样的价格非常实惠。”佐哈尔说。

　　除了这种半成品外卖盒，以色列一些餐厅还推出了红酒芝士外卖盒、野餐篮子、鸡尾酒外卖盒等各类创意外卖餐饮。其中，野餐篮子和鸡尾酒外卖盒尤其受年轻人欢迎。一名订购了鸡尾酒外卖盒的顾客说：“外卖盒里包括可以自选调配两种鸡尾酒的全部材料，如糖浆、酒、果汁、香料等，还赠送两个鸡尾酒杯和用于调酒的玻璃罐子，自己动手制作的过程也很有趣。”

　　疫情防控期间，这些富有创意的外卖盒不仅为商家销售提供了新渠道，也给消费者带去了别样体验。有网友在社交网站留言说：“通过这些奇思妙想的外卖盒，我们感受到了生活的乐趣。相信战胜疫情的日子终会到来。”

　　（本报开罗2月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 17 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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