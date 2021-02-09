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英媒：美投资者对中国资本市场兴趣不减反增

2021年02月09日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦2月6日电  （记者孙晓玲）英国《金融时报》日前发表文章说，尽管上一届美国政府大力鼓动缩减对华投资，但美国投资者对中国资本市场的兴趣不减反增。

　　这篇名为《美中之间投资流不受地缘政治紧张影响》的文章说，中国短视频平台快手科技本周在香港进行首次公开募股，投资者包括富达、贝莱德等众多美国知名投资机构。很多迹象表明，特朗普政府让美中经济脱钩的企图已经落空。

　　文章援引美国“航海家”资本合伙公司投资顾问尼古拉斯·博斯特的话说：“美中两国不但没有在金融上脱钩，反而成为世界上规模最大、发展最快的双边投资关系之一。”

　　文章引用美国荣鼎咨询集团的数据认为，中美双边投资关系比官方统计数字显示的要“深得多”。该公司估计，截至2020年年底，美国投资者持有中国公司发行的股票总额约为1.1万亿美元，是美国官方数据显示的截至2020年9月份为2110亿美元的约5倍。2020年，中国公司在美国证券市场融资总额达到190亿美元左右，规模仅次于2014年。

　　荣鼎咨询合伙人蒂洛·哈内曼表示，虽然上一届美国政府的政策给美中之间金融流通带来较大风险，但这些政策显然抑制不了市场对两国之间更大规模金融融合的期待。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 17 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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