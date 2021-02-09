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法国非接触式支付发展迅速

本报驻法国记者  刘玲玲
2021年02月09日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国《回声报》近日刊文称，根据法国CB银行卡集团的统计数据，非接触式银行卡支付占2020年银行卡交易量的47%，远高于2019年的33%。文章认为，疫情防控期间，法国民众支付习惯加速改变，而最高限额的提高、交易终端数量的增长等因素，也为非接触式支付的迅速发展创造条件。

　　记者注意到，如今在法国超市和商场等购物场所，大部分顾客结账的时候会选择使用银行卡支付。其中，非接触式银行卡操作更加简单方便：无需输入密码，只需将银行卡靠近收款终端，听到“嘀”的提示音即可确认付款。还有不少年轻人直接使用智能手机进行支付。

　　据统计，去年在实体商店进行的约80亿欧元银行卡交易中，非接触式支付占比近一半。非接触式支付最高限额的提高被认为起了重要作用。去年5月，法国经济与财政部宣布，将非接触式支付的最高限额由30欧元提高到50欧元。这为法国民众带来很大便利，因为超过80%的银行卡交易通常会达到50欧元。法兰西银行的数据显示，在提高限额后的一个月内，法国非接触式支付交易额同比增长了120%，交易次数增加了59%。

　　移动支付也获得了更多用户。“移动支付没有消费上限，消费最大金额取决于绑定银行卡的存款”，法国网上银行Fortuneo经理格雷戈里·盖尔蒙普雷透露，2019年1月移动支付占该行交易额的2.5%，2020年10月上升至7%，2021年可能超过10%。

　　与非接触式支付快速发展相适应，法国支持非接触式支付的商家数量也在持续增加。《回声报》指出，2018年至今，拥有非接触式支付终端设备的商户数量占比已从59%增加到80%，大中型超市、面包店、邮局等均已普及。业内人士认为，尽管存在金额和单日消费次数等限制，非接触式支付方式在法国仍将保持快速增长态势。

　　（本报巴黎2月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 17 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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