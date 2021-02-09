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中日贸易稳定增长

本报驻日本记者  刘军国
2021年02月09日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国海关总署日前公布的数据显示，2020年中日进出口贸易总额达3175.38亿美元，同比增长0.8%。其中，中国自日本进口1748.74亿美元，同比增长1.8%。

　　“日中双边贸易总体保持稳定发展，展现出双方经贸合作的活力。”日本东京大学社会科学研究所教授丸川知雄认为，日中两国经贸往来密切，中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，这对日本经济复苏具有积极作用。随着中国持续深化改革、扩大开放，两国各领域合作将进一步深化，取得更多成果。中国驻日本大使孔铉佑表示，受疫情冲击，全球贸易出现萎缩，中日贸易实现逆势增长，非常不易，凸显两国经贸合作的强大韧性。

　　日本财务省1月公布的初步统计结果显示，2020年日本出口额比上年减少11.1%。但由于中国经济迅速实现复苏，日本非铁金属、汽车及塑料对华出口显著增长，拉动日本全年对华出口增长2.7%。日本对华出口占其出口总额的比例升至22％，中国再次成为日本最大出口目的国。

　　据统计，2020年日本对中国汽车出口增长15.9％。日本丰田汽车公司1月发布的报告说，2020年公司全球销量比上年下降10.5%，但中国市场增长了10.9%。得益于中国等海外市场销售恢复强劲，丰田2020年全球销量重回世界首位。

　　《日本经济新闻》报道说，中国经济快速复苏，市场的旺盛需求超出此前日本企业预期，给日本制造业企业带来利好。佳能公司、安川电机公司、村田制作所和电子零部件生产商TDK公司等近来接连上调业绩预期。

　　日本汽车零部件厂商武藏精密工业公司2020年对华出口额实现两位数增长。该公司高管表示，预计纯电动汽车零部件等相关产品在中国市场份额还将进一步增加。玻璃制造巨头旭硝子公司表示，由于中国汽车市场稳步恢复，该公司汽车玻璃销量超过预期，面向智能手机的高性能玻璃屏幕出货量也有所增长。此外，2020年日本纸张和纸制品对华出口额也增长了26.6％。

　　日本帝京大学经济学部教授露口洋介认为，日中贸易良好态势促进了两国经济复苏。面对疫情以及单边主义、保护主义对全球经济带来的挑战，日中两国坚持多边主义，将进一步挖掘合作潜力，扩大互利共赢，“期待两国经贸合作再上新台阶”。“不管国际形势如何变化，日中两国的经济关系非常重要。”在日本国际贸易促进协会理事长笠井爚雄看来，日中贸易稳步增长说明了日中经济关系的重要性和稳固性。

　　北京外国语大学北京日本学研究中心经济研究室研究员丁红卫表示，中日两国在全球产业链供应链和贸易结构方面有较强的互补性。未来，双方将在汽车及零部件制造、半导体、精密仪器以及自动化、智能化等领域合作开拓更广阔空间。

　　（本报东京2月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月09日 17 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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