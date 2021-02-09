本报驻南非记者 万 宇 邹 松

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刚刚落幕的非盟峰会围绕团结应对疫情、疫后经济恢复、地区安全形势等议题展开讨论，承诺致力于强化非盟抗击疫情行动，并重申了非盟的发展优先事项。

第三十四届非洲联盟首脑会议（非盟峰会）2月6日至7日举行。受新冠肺炎疫情影响，本届非盟首脑会议在线上举行。如何加强防疫与恢复经济等议题备受关注。

强化疫情应对备受关注

世界卫生组织非洲地区办公室近日发表声明说，随着变异新冠病毒传入更多非洲国家，非洲确诊和死亡病例数正在激增。面对第二波疫情，非洲国家正着手加大检测、隔离密切接触者和治疗患者力度，并加强预防措施。各方高度关注非洲国家如何在抗击疫情方面实现更紧密合作。

非盟委员会主席法基表示，非洲国家努力应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，目前确诊感染率和死亡率得到有效遏制，但在新冠疫苗接种进程上依然落后于其他地区。与会人士呼吁，非洲国家加强政策协调和资源调配，强化疫情团结应对，努力确保没有任何国家被落下。

根据非洲疾病预防控制中心近日发布的数据，非洲累计确诊新冠肺炎病例已超过360万例。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂近日在一份声明中指出，在南非发现的变异新冠病毒已传入博茨瓦纳、肯尼亚、加纳等非洲国家，并“很可能已在许多非洲国家传播”；在英国发现的变异新冠病毒已在冈比亚和尼日利亚出现。穆蒂担忧，变异新冠病毒、“抗疫疲劳”和此前一些民众年终节日聚会的后果可能加剧非洲第二波疫情，并使医疗机构承受巨大压力。

目前，非盟领导下的非洲疫苗获取任务组正努力为非洲国家争取疫苗。前任非盟轮值主席、南非总统拉马福萨此前宣布已为非洲大陆确保获得10亿剂疫苗，其中7亿剂来自世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，3亿剂来自非盟疫苗获取任务组。拉马福萨在本届会议上表示，疫情蔓延给非洲大陆带来巨大冲击，但非洲各国在应对疫情时展现出了韧性、创新、重视伙伴关系和团结共享精神。

接任非盟轮值主席的刚果民主共和国总统齐塞克迪对非盟领导下的疫情应对表示赞赏，强调应加强非洲疾病预防控制中心和新冠肺炎基金的作用，以有效应对紧急情况和复杂的卫生挑战。他表示，在任期内将致力于强化非盟抗击疫情的行动。

疫后经济恢复成重要课题

如何推动疫后经济恢复是当前非洲国家面临的重要任务。本届会议重申了非盟的发展优先事项，包括促进贸易流通、扩大基础设施建设、推进一体化进程、推动青年和妇女参与经济社会发展等。与会人士一致认为，推动非洲大陆自由贸易区建设将惠及非洲各国和民众，体现非盟致力于促进内部贸易和一体化进程的承诺。

会议期间，赞比亚批准非洲大陆自贸协定，向非盟交存相关文书，成为自贸区第三十六个正式成员。2021年1月1日，非洲大陆自由贸易区正式启动，从当天开始自贸区成员将依照产品类别和各自情况逐步取消例外产品之外的货物关税。自贸区官网和配套数据监测平台已经上线，位于加纳首都阿克拉的非洲大陆自贸区秘书处也已启用。

会议还认为，非盟认识到艺术、文化和遗产在促进非洲大陆经济社会发展和一体化建设方面的重要推动作用。非盟成员国应该重视对历史建筑、艺术品、书籍、手稿和其他文物遗产的保护。

塞内加尔经济学家萨姆巴表示，本届非盟峰会的召开对非洲发展进程有着特别的意义。面对新冠肺炎疫情，非洲尤其需要以一个整体共同应对挑战。非盟在继续引领非洲大陆面对疫情挑战的同时，也在努力推动非洲一体化进程，特别是促进非洲大陆自贸区建设方面起到了关键作用，这将助力非洲各国尽快走出疫情阴影，加快经济复苏步伐。

拉马福萨表示，国际社会在援助非洲国家方面需要采取更多行动，特别是帮助最不发达和低收入国家以优惠条件获得贷款等，努力确保这些国家财政和债务稳定。

南非资深外交官格特·格罗布勒对本报记者表示，当前非中合作成效显著，中国为非洲国家抗击疫情、恢复经济提供了重要支持。中非合作论坛会议今年预定在塞内加尔举办，这将是中国和非洲关系更上一层楼的新的重要时刻。

强调区域集体应对挑战

会议还重点对非洲和平与安全问题进行了讨论。去年非盟峰会的主题为“消弭枪声——为非洲发展创造有利条件”。当前，非洲部分地区的安全形势不容乐观，萨赫勒等地区极端主义抬头、部分国家国内冲突频发。在本届会议上，非盟通过决议将“非洲消弭枪声”的总体路线图实施期限从2020年延长至2030年。

与会人士认为，恐怖主义、极端主义、部族冲突、有组织犯罪等是阻碍非洲大陆发展的重大安全挑战，呼吁加强国际合作，共同应对挑战。法基表示：“我们必须制止这些发生在非洲大陆的悲剧，为非洲人民恢复希望并建设我们想要的非洲奠定基础。”

非盟体制改革也是此次会议的关注焦点之一，各国首脑通过了卢旺达总统卡加梅所做的关于非洲联盟体制改革的中期报告。各成员国对非盟委员会和非洲发展新伙伴关系提出了一系列建设性建议，旨在提高非盟组织运行效率。根据非盟机构改革方案，之前的8位非盟委员缩减为6位。会议重新选出了新一届非盟委员会主席、副主席和6位非盟委员会委员，法基连任非盟主席，来自卢旺达的南萨巴甘瓦当选为非盟委员会副主席。

尼日利亚总统布哈里表示，如果非盟要在政府间进程中保持重要地位，就必须进行彻底改革。他强调应建设一个真正高效和有执行力的非盟委员会。他同时指出，应当对非洲一些相互重叠的区域经济共同体进行重新整合。

加纳大学莱贡国际事务与外交中心高级研究员达克瓦认为，非盟改革在多个方面都取得重要进展。非盟委员会正变得更加透明高效。

南非安全问题研究所学者沙拉莫表示，非盟峰会为非盟委员会响应非洲的需求提供了重要平台。各国领导人利用会议讨论非洲发展的重大议题，以及如何提高非盟的组织效率。通过汇集思想、目标和资源，非盟可望为非洲发展注入动力。例如，在非盟的协调下，各成员国面对疫情时作出了集体应对措施，这将有助于防止非洲国家在应对疫情和获取疫苗进程中被落下。

（本报约翰内斯堡2月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 17 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)