本报北京2月8日电 （记者王骁波）外交部发言人汪文斌8日在例行记者会上表示，进入新发展阶段的中国同世界经济的联系将会更加紧密。中国将继续为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

有记者问，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃5日表示，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，IMF预计今年中国经济将增长8.1%，中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。中方对此有何评论？

汪文斌说，2020年，面临新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退冲击，中国经济较快实现稳定恢复，全年增长2.3%，为国际社会抵御疫情和经济衰退冲击创造了有利条件。

他说，作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国始终是并将继续成为带动世界经济复苏的重要引擎和各国企业投资兴业的热土。联合国贸易和发展会议公布数据显示，2020年中国吸引外国直接投资增长4%，成为全球最大外资流入国。

汪文斌表示，根据中国德国商会日前发布的年度商业信心调查报告显示，在华德国公司继续看好中国市场，77%的德国公司认为2021年其中国市场的业务将明显好于其他市场，72%的受访企业计划进一步增加在中国市场的投资。此前也有相关机构调查显示，约82%的受访美国企业表示未来3年不会将生产环节迁出中国。近七成日本企业依然对中国旺盛的市场需求抱有高度期待。

“中国经济已经深度融入世界经济，进入新发展阶段的中国同世界经济的联系将会更加紧密。”汪文斌说，正如习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞中强调的，中国始终支持经济全球化，坚定实施对外开放基本国策。中国将继续促进贸易和投资自由化便利化，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，发挥超大市场优势和内需潜力，为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 03 版）

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