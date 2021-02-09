本报驻美国记者 吴乐珺

“2020年中国国内生产总值同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国政府采取的强有力疫情防控举措和迅速的政策反应，包括加大公共投资等，有效支持了经济复苏。”国际货币基金组织（IMF）亚太部助理主任、中国事务主任黑尔格·贝格尔日前接受本报记者采访时表示，中国经济在后疫情时代将实现更平衡复苏，为全球经济带来积极溢出效应。

随着中国劳动力市场活跃度不断提升、收入和消费持续增长，IMF预计今年中国经济增长势头将进一步增强。贝格尔认为，过去40多年，中国经济表现令世界瞩目。“面对疫情冲击，中国在金融领域改革没有停止，进一步缩减外商投资准入负面清单，为外资投资境内资本市场提供便利。中国金融改革开放取得重大进步。”贝格尔认为，随着中国稳步推进经济再平衡，深化供给侧结构性改革，进一步开放市场，中国经济弹性和韧性将不断增强，保持对外国投资的吸引力。

“毫无疑问，中国是全球贸易复苏的重要贡献者。”贝格尔认为，中国经济的快速恢复提振了贸易伙伴和其他国家的需求。贝格尔表示，中国经济可以在关键领域继续推动改革，提高生产率，确保未来高质量发展。

对于中国目前推进的数字货币研发，贝格尔表示IMF密切关注，“中国取得的进展令人兴奋”。他认为，中国央行推进的数字货币将有效促进普惠金融和提高支付效率，可将支付服务的覆盖范围扩大到没有银行账户的家庭，并为家庭和小型企业降低交易成本，还能有针对性地提供财政支持，提高公共财政的透明度。

贝格尔赞赏中国为维护和践行多边主义采取的一系列举措，并呼吁各国努力维护多边主义、共同战胜疫情。“很高兴看到中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’，并正在向一些国家提供疫苗。中国为实现疫苗作为全球公共产品在发展中国家的可及性和可负担性作出重要贡献。”

贝格尔表示，IMF欢迎中国作出的“中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和”的承诺，这有利于减缓全球气候变暖，“这是一项世界各国必须共同承担的紧迫任务”。

（本报华盛顿2月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 03 版）

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