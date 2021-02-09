本报驻波兰记者 于 洋 本报驻意大利记者 韩 硕

波黑泛欧5C走廊高速公路第一标段项目施工现场。

中国建筑波黑泛欧5C走廊高速公路项目供图

克拉希尼克轴承厂的工人在车间制作轴承。

新华社记者 陈 序摄

在共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作机制的推动下，中国与中东欧国家经贸、投资等合作不断深化，一大批重点项目落地。中方与合作伙伴共抗疫情，共克时艰，携手谱写共同发展新篇章。

“工厂找到了可靠的合作伙伴”

机器轰鸣，马力全开。新年伊始，波兰东南部卢布林省的克拉希尼克轴承厂里一派热闹生产景象。“目前订单充足，工人上班实行三班倒，全厂没有因为疫情停工一天，也没有一个人因为疫情失去工作。”副厂长杨采克·尤拉克自豪地说。

已有80多年历史的克拉希尼克轴承厂在波兰同行业中排行第一，生产轴承超过1500种，是奔驰、玛莎拉蒂、雷诺等国际知名汽车品牌的供货商，也是波兰工业制造的骄傲。2008年国际金融危机爆发后，工厂订单骤减，处境艰难。2013年，湖北三环集团并购了克拉希尼克轴承厂，引进先进设备、成立研发中心、拓宽销售渠道，该厂迅速扭亏为盈，焕发新的生机。

克拉希尼克市市长维尔克说，全市只有3万多人口，几乎每个家庭都有人在轴承厂工作，或者为轴承厂提供配套服务。“在轴承厂最困难的时候，来自中国的投资让企业走出了困境。面对疫情冲击，中国企业积极承担社会责任，保障工人利益。与中方合作，是我们作出的非常正确的决定。工人们对工厂现状非常满意。”

克拉希尼克轴承厂的车间里，身着工作服的工人们忙碌在生产线上。在这里工作了20多年的工人格雷格日说：“我们的命运与工厂息息相关。国际金融危机时，我们担心自己失业。疫情来袭时，我又担心会被裁员。但这些都没有发生。中国企业遵守承诺，这几年，我们的工资已经连涨了4次。工厂找到了可靠的合作伙伴。”

“一条通往发展繁荣的大道将在这里铺就”

波黑南部小城查普利纳，波黑泛欧5C走廊高速公路第一标段项目施工现场，轰鸣的挖掘机、推土机，在旷野荒山中来回奔忙。目前，项目除了铁路段外，全线进入排水、路面结构层及围网等附属工程施工阶段。

“一条通往发展繁荣的大道将在这里铺就。”项目波黑籍协调工程师西德·布尔吉纳指着面前一片新开的平整路基说。2020年10月底，建设团队在疫情防控封闭隔离中连续施工超过300天，长约1170米的波契泰利隧道比原计划提前4个月完成贯通节点。

泛欧5C走廊高速公路项目连接匈牙利首都布达佩斯和克罗地亚普洛切港，途中穿越波黑。由中国建筑集团有限公司（中国建筑）和中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的波黑查普利纳段项目，于2019年11月开工。2020年6月，中国建筑获得第十九届“波黑年度荣誉企业奖”。此次评选由波黑主流媒体《晚报》评选，这是中国企业第一次获得该奖项。

波黑联邦运输和通信部部长丹尼斯·拉西奇说，疫情对波黑经济造成很大影响，中企在做好防控措施的同时，积极推进工程进度，“体现出中国企业的责任感”。拉西奇认为，项目对于波中合作和推进中国—中东欧国家合作具有重要意义。波黑商品以后通过高速公路到达海港将更加方便，出口能力提升，物流业发展得到新契机。这一项目还将促进整个巴尔干地区的互联互通和经贸往来。

中国建筑项目经理蔡磊介绍，项目坚持属地化管理，在建设过程中大量聘用当地员工、采用当地物资，包括施工设备、建筑材料等，保障了当地就业与生产，带动经济发展，增加居民收入。

“中国企业展现出的担当和真挚友谊让人感动”

近年来，中国企业在中东欧国家的投资屡创新高。以匈牙利为例，仅2020年，就有联想、恩捷、泉峰等10个中资项目落地，中国首次成为匈牙利第一大外资来源国。在与中东欧地区的欧盟成员国合作中，中企注重在质量、环境、安全要求等方面对照欧盟标准，营造更有利的双赢局面。

在波兰，由中国电建承建的弗罗茨瓦夫防洪工程项目，不仅提升了弗罗茨瓦夫市防御洪水能力，更美化了当地河道景观，为当地创造了大量就业岗位，中国电建因此被称为“在波兰非常值得信赖的国际承包商”；在匈牙利，宝思德工业园被万华集团收购后，在短期内从濒临破产发展成匈牙利综合实力前五的企业，获得“匈牙利企业社会责任奖”“最佳社会责任雇主奖”等一系列荣誉；在克罗地亚，由中国路桥公司牵头的中国企业联合体中标的佩列沙茨跨海大桥和连接线一期工程项目，正成为当地新地标……

疫情防控期间，中资企业积极履行社会责任，多方筹措和采购防疫物资，以实际行动支持所在中东欧国家的疫情防控工作，与当地民众风雨同舟、共克时艰。

“在共抗疫情过程中，中国企业展现出的担当和真挚友谊让人感动。匈牙利愿继续与中国深化在共建‘一带一路’及中国—中东欧国家合作框架下的务实合作。”匈牙利国际交流与关系国务秘书科瓦奇·佐尔坦说。

波黑“一带一路”建设与促进中心主任波利斯·法鲁克说，加快波黑国家发展战略与共建“一带一路”对接，是推动波黑经济社会发展的一个大好机遇。

（本报华沙、罗马2月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 03 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)