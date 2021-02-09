新华社北京2月9日电 外交部发言人华春莹9日宣布：国家主席习近平将于2月9日在北京主持中国—中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。

峰会由中方倡议，中东欧国家领导人或高级别代表以及中国—中东欧国家合作观察员代表将应邀出席。峰会将以视频方式举行。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 01 版）

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