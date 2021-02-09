新华社北京2月8日电 2月8日，中共中央总书记、国家主席习近平同越南共产党中央总书记、国家主席阮富仲通电话。

习近平对阮富仲连任越共中央总书记再次表示祝贺。习近平表示，越共十三大胜利举行并确定了新发展阶段奋斗目标，在越南党和国家事业发展进程中具有重要意义。相信在以阮富仲总书记同志为首的新一届越共中央领导下，越南党和人民将全面落实越共十三大作出的决策部署，奋力实现越南党和国家发展目标。

习近平强调，中越两国是具有战略意义的命运共同体。中越关系持续健康稳定发展，符合两党、两国、两国人民根本利益，有利于社会主义事业兴旺发展，有利于维护地区和世界和平稳定、促进发展繁荣。面对新冠肺炎疫情冲击和复杂外部环境挑战，两国各领域务实合作逆势增长，彰显了共产党领导和社会主义制度的显著优势，表明两党两国关系蕴含巨大生机活力。

习近平指出，今年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年，也是越南贯彻落实越共十三大精神起步之年，中越关系站在新的历史起点上。中方愿同越方一道，加强战略沟通，增进政治互信，保持好两党高层政治引领和密切沟通，推动中越关系行稳致远。中方愿同越方加快“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接，推动两国跨境经济合作区建设，探索在医疗卫生、数字经济、人文等领域的交流合作。双方要加强国际和地区事务协调合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系，反对保护主义和单边主义，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效，并妥善管控好海上分歧，反对外部势力挑拨滋事，促进地区和平稳定发展。

阮富仲感谢习近平总书记对他再次当选越共中央总书记的良好祝愿，表示越共十三大确定了越南下一个五年经济社会发展方向任务以及到2030年和2045年发展远景。发展和加强同中国的传统友好关系一向是越南党和国家的头等优先方向，越方高度评价中国在疫情防控和恢复经济发展上取得的成就，祝贺中国圆满实现第一个百年奋斗目标。在当前国际形势复杂变化背景下，巩固和发展越中两党、两国、两国人民友好合作关系至关重要。越方愿同中方深化政治互信，强化党际交往，加快落实双方务实合作协议，推动越中全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展，为本地区和世界和平稳定、合作发展作出贡献。越方祝贺中国共产党迎来建党100周年，坚信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国将在全面建设社会主义现代化国家新征程上取得新的更大成就。

习近平和阮富仲并互致新春问候，祝福两国人民幸福安康。

《 人民日报 》（ 2021年02月09日 01 版）

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