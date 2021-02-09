新华社仰光2月8日电（记者车宏亮 张东强）缅甸国防军总司令敏昂莱8日晚发表电视讲话时表示，缅方愿与国际社会开展友好合作。

敏昂莱在军方电视台发表的讲话内容主要涉及去年11月缅甸举行的大选、疫情防控、提振经济、国内和平进程以及紧急状态结束后举行选举等。敏昂莱说，缅甸将继续推行现有外交、行政和经济政策，缅方欢迎外来投资。

这是敏昂莱2月1日接管国家权力后首次公开对外发表讲话。缅甸军方8日曾发表声明，呼吁民众维护国家稳定。

缅甸各地连日来爆发示威抗议活动，抗议者诉求包括释放被扣押的国务资政昂山素季。

缅甸总统温敏、昂山素季及全国民主联盟（民盟）部分高级官员2月1日凌晨被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，民盟获半数以上联邦议会席位。最近一段时间，缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧。军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议，但遭到拒绝。

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