人民网罗马2月8日电 （记者叶琦）在中马艺术机构的通力创新合作以及平面、电视、网络、社交等各路媒体的关注报道下，2月7日晚，2021年度马耳他“欢乐春节”的“重头戏”——中国中央歌院版《图兰朵》如约在马耳他ONE TV电视台和地中海会议中心网站同步播出。

歌剧《图兰朵》由意大利著名作曲家贾科莫·普契尼根据童话剧改编而成，是一部绝无仅有且饱含中国故事背景和音乐元素的欧洲歌剧，每年在全世界各大歌剧院频繁上演，堪称上演频率最高的歌剧作品。全剧共分三幕，讲述了一位美丽的中国公主图兰朵为了复仇而变得异常残暴，设计杀害了很多前来猜谜求婚的外国王子。流亡中的鞑靼王子卡拉夫被图兰朵公主的美貌吸引，不顾父亲帖木儿、侍女柳儿和三位大臣的反对前来应婚，答对了所有问题。但骄傲的公主不愿落入异乡人怀抱，意欲反悔。卡拉夫机智设题：如公主能在黎明之前猜出他的真实姓名，便甘愿赴死。公主捉到丫鬟柳儿并严刑逼供，柳儿自尽以示保守秘密。天亮时，公主尚未知道王子之名，但王子的强吻融化了公主冷漠如冰的心，化解了她心中的仇恨，两人圆满结合。

巍峨的紫禁城、气派的皇宫、优美的民歌《茉莉花》、美轮美奂的舞台场景和细致考究的服装道具，中央歌剧院版《图兰朵》处处渗透着原汁原味的中国风格。女主角图兰朵音域宽广、情感充沛，出色的演技完美诠释了东方公主的高贵美艳和冷酷蛮横；鞑靼王子卡拉夫声线高亢、浑厚饱满，一首咏叹调《今夜无人入眠》充分展现了男高音高超的演唱张力和技巧；丫鬟柳儿温柔深情，如歌如诉，将少女的善良痴情和对爱情的忠诚勇敢表现得淋漓尽致；三大臣亦歌亦舞、语言丰富且不乏滑稽幽默；乐队指挥大气磅礴，领航中央歌剧院交响乐团带来无与伦比的音乐感受。整场演出历时90分钟，剧情演绎高潮迭起，美妙嘹亮的嗓音引人入胜，中国艺术家们的精湛演技和富有中国特色的编排让马耳他观众耳目一新，惊叹不已。

《图兰朵》演出受到当地媒体的广泛关注，马耳他《独立报》“生活与文化”栏目专题报道演出，《马耳他时报》、国家电视台（TVM）、《Oh My Malta》杂志也分别在其各种媒体平台对活动进行报道和宣传；合作方ONE TV专门制作宣传视频，每天不定时轮番播出。地中海会议中心和文化中心媒体平台也多次发推预告活动。艺术指导兼饰演柳儿的幺红、指挥袁丁以及国家一级演员、扮演卡夫卡的男高音的李爽专门录制短视频向马耳他观众问好。全方位的宣传使《图兰朵》歌剧受到马耳他观众的极大关注，当日观看人数和网站点赞数创下新高，活动覆盖率和影响力得到最大化提升。

地中海会议中心艺术总监艺术总监托尼·卡萨·达里恩（Tony Cassar Darien）观看后激动不已，他表示，“我曾在世界各地的剧院里看过《图兰朵》二十多遍。中央歌剧院版本是我见过的最好的。疫情期间，两机构以愉快和创新的合作庆祝中国新年，别有一番韵味。”

马耳他华侨露西老师（Lucy）盛赞中央歌剧院的精彩表演。她说, 马耳他观众非常喜欢歌剧艺术，戈佐的剧院每两年就会上演一次《图兰朵》，这次我特意邀请了很多当地朋友一起观看，让她们感受一下中国艺术家演绎的原汁原味的《图兰朵》。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙表示，在疫情之下的中国春节，举办这样的活动，已经超越了演出本体的意义，更重要地是，中马艺术机构和媒体在一起做一件有意义的事情，“我们在一起”，这就是文化和文化交流的力量所在。

此次演出由马耳他中国文化中心联合中国中央歌剧院、地中海会议中心合作主办。各方对未来合作充满信心，后续实地演出仍在积极谋划安排。

(责编：张信凤、常红)