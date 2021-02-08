人民网努尔苏丹2月8日电 （记者周翰博）2月8日，哈萨克斯坦中国总商会筹备会议在线上举行，部分在哈中资企业代表参加会议。

中国驻哈使馆经商处公使衔参赞王健在发言中指出，当前，百年变局和世纪疫情叠加共振，各种不确定不稳定性因素显著增多，给我们的工作带来许多新的机遇和挑战。在这样的背景下成立中国总商会是贯彻新发展理念，构建国内国际双循环相互促进新发展格局的必然要求；是立足当前形势，推动中哈共建“一带一路”合作走深走实的必然要求；也是加强互学互鉴，推动新时期境外中资企业商协会高质量发展的必然要求。希望总商会扎扎实实做好各项工作，不断取得更大进步。希望会员单位坚定贯彻总商会的工作宗旨，不忘初心，牢记使命，戮力同心，奋发进取，为推动新时期中哈永久全面战略伙伴关系深入发展做出自己的贡献。

中国驻阿拉木图总领事馆交流合作处参赞马驰表示，成立中国总商会是广大在哈中资企业的心声。希望总商会在提供服务、维护权益、促进发展、推动交流和增进友谊方面发挥更大作用，精诚团结广大在哈中资企业和机构，不断提升内部运营和对外交往能力，以优质的服务和过硬的能力赢得在哈中资企业的信任。

据总商会副会长兼秘书长高琪介绍，哈萨克斯坦中国总商会由中国贸促会驻哈代表处牵头组建，旨在为在哈依法注册的中资企业和机构服务，维护中资企业的合法权益，促进中哈经贸关系发展，推动两国企业间的交流与合作，增进民间友谊。“中国总商会未来将积极致力于成为中哈工商界合作共赢的桥梁和在哈中资企业团结互助的家园。”

本次筹备会议审议通过了哈萨克斯坦中国总商会《章程》，确定由22家在哈中资企业和机构组成第一届理事会，并选举了首届会长、副会长和秘书长。

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