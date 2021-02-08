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研究：阿斯利康疫苗对南非报告的变异新冠病毒效果有限

2021年02月08日15:09 | 来源：新华社
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新华社伦敦2月7日电（记者张家伟）英国牛津大学网站7日发布一项研究的初步结果称，该校与阿斯利康制药公司合作开发的新冠疫苗，对于南非报告的变异新冠病毒所导致的轻度至中度感染，仅能起到“极小”的预防作用。

为分析这款新冠疫苗对南非报告的变异新冠病毒（被称为B.1.351）导致的感染能否发挥有效作用，南非金山大学、英国牛津大学等机构的研究人员合作开展了这项研究。

研究人员招募了约2000名平均年龄为31岁的志愿者，轻度感染被定义为出现至少一种新冠感染症状。初步试验结果显示，在B.1.351变异新冠病毒上观察到的突变能够让病毒在接种了疫苗的人群中继续传播，保护效力有限。不过，由于此次研究选取的目标人群平均年龄较为年轻，他们本身感染目前的变异病毒后出现重症、住院甚至死亡的风险就相对较低，因此研究团队此次未能针对重度感染等评估阿斯利康疫苗的有效性。

另据南非金山大学疫苗学教授沙比尔·马迪7日在南非卫生部举行的线上发布会上介绍，当前在南非传播的主要就是这种变异新冠病毒。一些接受了两剂阿斯利康疫苗注射的志愿者依然出现了轻度到中度的感染症状。而去年10月前临床试验中这一疫苗的有效性非常高，即使只接种一剂，保护率也可以达到75%，但随着变异病毒的传播，该疫苗有效性减弱了。

据牛津大学官网介绍，这一初步研究成果的同行评议程序目前尚未完成。

牛津大学新冠疫苗团队领衔科学家之一莎拉·吉尔贝特教授说，目前研究人员正在开发新一代疫苗，即便是面对新出现的变异新冠病毒，也可以有针对性地起到保护作用；团队会持续监测相关情况以便及时调整疫苗开发策略。（参与记者：荆晶）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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