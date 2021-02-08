新华社华盛顿2月7日电（记者刘品然）美国总统拜登7日表示，美国不会为了与伊朗谈判而先解除对伊制裁。

美国哥伦比亚广播公司7日播出了拜登5日接受其采访的视频片段。在被问及美国是否会为了使伊朗回到谈判桌前而先解除制裁时，拜登予以否认。在被问及伊朗是否必须先停止铀浓缩活动时，拜登点头以示确认。

一名美方高官随后就拜登的表态作出澄清说明，称伊朗须停止超出伊核协议限制的铀浓缩计划。该官员表示，拜登政府的政策没有变化，即若伊朗重新遵守对伊核协议的承诺，美方也会如此。

据美国媒体报道，白宫国家安全委员会5日就伊核问题进行讨论，消息人士称其中一个议题是美方是否应在今年6月伊朗总统选举前重回伊核协议。国务卿布林肯同日还与德国、法国外长和英国外交大臣就伊核问题举行视频会议。

根据2015年7月伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成的伊核协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

伊朗最高领袖哈梅内伊7日表示，只有当美国切实解除对伊朗制裁并经伊方核实确认后，伊方才能重新遵守伊核协议。

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