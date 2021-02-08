人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

拜登表示不会为与伊朗谈判先解除对伊制裁

2021年02月08日15:08 | 来源：新华社
小字号

新华社华盛顿2月7日电（记者刘品然）美国总统拜登7日表示，美国不会为了与伊朗谈判而先解除对伊制裁。

美国哥伦比亚广播公司7日播出了拜登5日接受其采访的视频片段。在被问及美国是否会为了使伊朗回到谈判桌前而先解除制裁时，拜登予以否认。在被问及伊朗是否必须先停止铀浓缩活动时，拜登点头以示确认。

一名美方高官随后就拜登的表态作出澄清说明，称伊朗须停止超出伊核协议限制的铀浓缩计划。该官员表示，拜登政府的政策没有变化，即若伊朗重新遵守对伊核协议的承诺，美方也会如此。

据美国媒体报道，白宫国家安全委员会5日就伊核问题进行讨论，消息人士称其中一个议题是美方是否应在今年6月伊朗总统选举前重回伊核协议。国务卿布林肯同日还与德国、法国外长和英国外交大臣就伊核问题举行视频会议。

根据2015年7月伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成的伊核协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

伊朗最高领袖哈梅内伊7日表示，只有当美国切实解除对伊朗制裁并经伊方核实确认后，伊方才能重新遵守伊核协议。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部