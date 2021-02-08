新华社华盛顿2月7日电 中国驻美国大使崔天凯6日在接受美国有线电视新闻网采访时表示，推动中美关系走上稳定、建设性的轨道，美方需要展现诚意和善意。

崔天凯说，言辞示强或是手段强硬都不是有效的外交政策。过去几年来中美关系中发生的一系列事件、美方的诸多所作所为都让中国人民十分反感，但如果双方都做出正确选择，推动中美关系走上稳定、建设性轨道，两国和两国人民仍有很大空间和机会实现互利共赢，造福世界。

崔天凯表示，国家主权、统一和领土完整是中国的核心利益，我们会尽一切努力去捍卫。中国仍是发展中国家，过去这些年，尽管我们取得很大发展成就，但我们深知仍面临巨大挑战。我们仍在努力实现国内经济社会发展，使人民拥有更好的生活。

崔天凯说，中方一贯奉行独立自主的和平外交政策，主张与其他国家共建人类命运共同体。中国和绝大多数陆地邻国通过磋商签署了边界条约或协定，和平解决了边界问题。在不受外部干预情况下，邻国之间更有可能也更容易解决彼此间的问题。事实上，无论在世界哪个地方，美国一插手干预就会带来不稳定。

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