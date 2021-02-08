人民网曼谷2月8日电 （记者孙广勇）2月8日凌晨，中国政府援助老挝的新冠肺炎疫苗搭乘中方圆通公司包机抵达万象。中国驻老挝大使姜再冬和老挝卫生部长本贡共同前往机场迎接并接受中老媒体现场采访。 据老挝国家电台消息，此次援助疫苗达300,000剂。

姜再冬接受媒体采访时表示，人的生命是最可宝贵的，中国疫苗生动诠释以人为本、生命至上。经专业机构测评，中国疫苗的保护效力达79.34%，高于世卫组织50%的指标，而且冷链储运条件适合全球大多数国家，实现安全性、有效性、可及性和可负担性统一，为世界战胜疫情、保护人民作出中国贡献。

本贡说，衷心感谢中国同志雪中送炭，在我们抗击疫情的关键时刻提供疫苗援助。这再次体现了中国党、政府和人民对老挝的守望相助之情，老方深感振奋。中方此前已提供部分疫苗，我们已投入紧急使用，效果非常好。我本人也率先进行了接种，事实证明中国疫苗安全可靠，我们放心安心，老挝人民都热切期盼尽快接种。我们由衷钦佩的是，中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，积极加入世卫组织主导的全球新冠疫苗计划，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，用实际行动推动构建人类卫生健康共同体，为全球疫情防控筑起坚固防线。本贡并表示，为让老挝人民都知道中国疫苗抵达的好消息，我们还将郑重举行中国政府援助老挝新冠疫苗交接仪式，老挝领导人将出席并致辞。老方一定会用好中方提供疫苗，切实造福老挝百姓，与中方携手推动构建人类命运共同体。

1月27日，老挝副总理兼财政部部长宋迪·隆迪、老挝卫生部长本贡·西哈冯在150医院接种SINOPHARM新冠疫苗（中国国药集团新冠疫苗）。

老挝卫生部本贡部长表示，计划在2021年为150万人接种新冠疫苗，覆盖约22%的人口，到2023年接种70%的人口。根据老挝公共卫生部部长2020年12月31日新闻发布会上的介绍，将有3种来源可获得疫苗接种帮助：中国国药集团SINOPHARM；来自俄罗斯的SPUTNIK-V；从COVAX FACILITY GAVI获得的疫苗，上述疫苗都是世界卫生组织（WHO）批准的疫苗。

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