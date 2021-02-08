新华社呼和浩特2月8日电（记者哈丽娜）随着春节的临近，蒙古国果蔬需求也持续增大。8日上午，在内蒙古自治区二连浩特公路口岸，26辆满载新鲜果蔬的车辆从边检“农副产品绿色通道”快速通关驶向蒙古国。

据统计，今年1月份，二连浩特口岸共出口果蔬9896吨，较去年同期增长38.8%；货值1385.44万元，同比增长38.8%。

二连浩特口岸是中国对蒙古国开放的最大陆路口岸，与蒙古国扎门乌德市隔界相望，距蒙古国首都乌兰巴托714公里，具有独特的区位优势和便利的通关环境，蒙古国80%以上的果蔬通过二连浩特口岸进出口。

二连浩特冬季异常寒冷，果蔬运输过程中极易冻烂，给企业造成损失，为缩短车辆通关时间，内蒙古出入境边防检查总站二连出入境边防检查站科学合理调整勤务模式，将车体检查由执勤现场查验改为监装监卸查验，变“企业跑”为“边检跑”，减少了车辆在口岸现场的候检时间，提高了通关速度。

蒙古国货运司机阿拉腾毕力格常年往返于中国二连浩特市与蒙古国乌兰巴托市从事果蔬运输。“果蔬鲜活性要求高，边检绿色通道手续简洁、通关快捷，能够保证新鲜果蔬及时运到蒙古国，卖个好价钱。” 阿拉腾毕力格笑着说。

“我们设立专人专岗，对果蔬车辆实行优先查验，优先放行，每辆车通关时间不超过1分钟。”二连出入境边防检查站执勤二队副队长吴宏亮介绍说。

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