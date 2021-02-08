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综合消息：中东多国疫情趋缓 部分国家开始解封

2021年02月08日11:11 | 来源：新华社
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　　新华社突尼斯2月7日电 综合新华社驻中东地区记者报道：近日，中东多国新冠疫情趋缓，部分国家开始逐步解封。不过，也有一些国家宣布继续或收紧现有防疫措施。

　　以色列自7日晨开始停止全国范围“封城”，取消部分防疫限制措施，包括取消对民众的行动距离限制、开放露天自然保护区及国家公园、开放部分商业场所等。以色列卫生部7日公布的数据显示，该国新增确诊病例3610例，累计确诊688934例；新增死亡病例40例，累计死亡5097例；截至7日，以色列累计逾347万人接种了新冠疫苗，约占全国总人口的37.3%。

　　黎巴嫩政府宣布，自8日起部分解除全面封锁令，计划分四阶段逐步复工复产，每阶段约两周时间。第一阶段，超市、杂货店、食品加工厂、银行等部分恢复营业，但所有工作人员需每14天接受一次新冠病毒核酸检测。黎巴嫩卫生部当天报告新增确诊病例2081例，累计确诊319917例；新增死亡病例54例，累计死亡3616例。

　　中国驻埃及大使廖力强7日表示，中方近日决定向埃及提供一批新冠疫苗援助，并愿为埃采购中国企业生产的疫苗提供便利。中方还将向阿盟秘书处援助一定数量的新冠疫苗。埃及卫生部7日报告新增确诊病例534例，累计确诊169640例；新增死亡病例47例，累计死亡9651例。

　　阿曼疫情防控全国最高委员会7日宣布，继续关闭阿曼所有陆地口岸，何时开放另行通知。此外，所有计划进入阿曼人员，应遵守相关入境防疫措施。

　　科威特7日开始执行防疫新规定，除部分特殊情况外禁止所有非科威特国籍人员入境，为期两周。此外，从7日开始的一个月内，取消一切聚会、庆祝活动及体育赛事；每晚8时至次日5时禁止商业店铺营业，药店和销售食品的店铺除外。科威特当日报告新增确诊病例962例，累计确诊170998例，累计死亡966例。（执笔记者：潘晓菁；参与记者：尚昊、刘宗亚、夏晨、王薇、郑思远、王峰、苏小坡、陈斌杰、冀泽、张淼、涂一帆、杨元勇、李碧念、黄灵、熊思浩、马意翀、王尚）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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